Кирило та Мефодій були грецькими проповідниками й вченими, які відправилися на місійну роботу на територію сучасних Київської Русі, Болгарії та Моравії. Вони розробили старослов'янську абетку та прагнули перекласти релігійні книги та Святе Письмо на мову народів, тобто, на старослов'янську мову. 24 Канал зібрав красиві привітання у картинках з Днем святих Кирила та Мефодія.

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Картинки-привітання з Днем святих Кирила та Мефодія



З Днем Кирила та Мефодія / Фото Профспілка освіти



З Днем слов'янської писемності / Фото Amazing Ukraine



З Днем Кирила та Мефодія / Фото Ізмаїльський коледж



З Днем Кирила та Мефодія / Фото Коледж технологій



З Днем слов'янської писемності / Фото Широківська рада



З Днем слов'янської писемності / Фото Житомирська політехніка



З Днем слов'янської писемності / Фото Amazing Ukraine



З Днем Кирила та Мефодія / Фото Уманська бібліотека



З Днем слов'янської писемності / Фото ПДАУ