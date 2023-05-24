Кирилл и Мефодий были греческими проповедниками и учеными, отправившимися на миссионерскую работу на территорию современных Киевской Руси, Болгарии и Моравии. Они разработали старославянский алфавит и стремились перевести религиозные книги и Священное Писание на язык народов, то есть на старославянский язык. 24 Канал собрал красивые поздравления в картинки с Днем святых Кирилла и Мефодия.

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Картинки-поздравления с Днем святых Кирилла и Мефодия



С Днем Кирилла и Мефодия / Фото Профсоюз образования



С Днем славянской письменности / Фото Amazing Ukraine



С Днем Кирилла и Мефодия / Фото Измаильский колледж



С Днем Кирилла и Мефодия / Фото Колледж технологий



С Днем славянской письменности / Фото Широковский совет



С Днем славянской письменности / Фото Житомирская политехника



С Днем славянской письменности / Фото Amazing Ukraine



С Днем Кирилла и Мефодия / Фото Уманская библиотека



С Днем славянской письменности / Фото ПГАУ