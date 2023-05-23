24 Канал решил рассказать о популярных в Украине именах, которые действительно имеют греческое происхождение – а таких немало. Что означают известные греческие женские и мужские имена – смотрите ниже.

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Греческие имена для женщин

Анастасия – женская форма от мужского имени Анастасий, не слишком популярное в мире. Имя происходит от древнегреческого слова, что в переводе означает – "воскресший", "возвращенный к жизни".

Имя Екатерина считается одним из самых древних. Оно происходит из Древней Греции и переводится как "чистое", "непорочное".

Ирина – это имя имеет корни от древнегреческого имени Эйрена – так называли богиню мира и покоя. Поэтому и имя означает "умиротворение", "спокойствие".

Имя Ника тоже имеет греческое происхождение. Ника – богиня победы в Древней Греции (римский ответчик – Виктория). Это имя может использоваться самостоятельно, а может быть сокращением от имен Вероника, Доминика.

Елена – имя, происходящее от греческого Helénē, что означает "светоч", "факел". Также считается, что так называли греческого бога Гермеса. В истории это имя связывают с Еленой Троянской, из-за которой произошла Троянская война.

Греческие имена для мужчин

Имя Петр происходит от древнегреческого "Петрос", что означает "камень", "скала". Его имя вспоминают в Библии – именно по непоколебимости апостола Иисус Христос доверил ему руководство Церковью.

Александр – украинская форма древнегреческого имени. Оно обозначало защитника других людей. Самым известным представителем Александр Македонский.

Имя Василий имеет греческое происхождение и появилось примерно в V веке. Оно произошло от древнегреческих слов "басилиос", что означает "царский", "монарший".

Тарас – это имя также имеет древнегреческое происхождение, но получило распространение именно в Украине. Есть две версии его значения: первая – что имя означает "волноваться", а вторая – "мятежник", "мятежный".

Имя Дмитрий тоже популярно в Украине, но имеет греческое происхождение. Имя имеет интересное значение, потому что происходит от слова "Деметриос" – это тот, кто принадлежит Деметре. Деметра – греческая богиня плодородия и земледелия. Поэтому значение имени связывают со словами "земледельец", "земной плод".