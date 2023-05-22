Александр – это мужское имя, распространенное не только в Украине, но и во всем мире. 24 Канал расскажет больше о значении этого популярного имени, известных людей и днях ангела Александра.

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Происхождение и значение имени Александр

Александр – особое мужское имя, происходящее из древнегреческого языка. Оно означает – защитник людей, или тот, кто защищает.

Имя Александр стало популярным в разных странах, поэтому приобретает разное звучание: Саша, Искандер (восточноарабские страны), Александро (испаноязычные страны). Женская форма этого имени – Александра. Самый известный обладатель имени – Александр Македонский.

Мужчины с именем Александр – смелые, уверенные в себе и честные. Они часто становятся лидерами. Иногда Александры могут быть интровертами, они любят быть наедине, чтобы раскрыть созидательную составляющую.

Известные украинцы с этим именем

Александр Усик – знаменитый украинский профессиональный боксер, Заслуженный мастер спорта Украины. Сейчас спортсмен является послом платформы UNITED24, инициатором которой является Владимир Зеленский. Он появлялся на передовой и поддерживал военных. Боксер родился в Симферополе, поэтому часто напоминает, что Крым – это Украина.



Александр Усик / Фото с его инстаграма

Александр Пономарев – известный украинский певец, музыкант и народный артист Украины. Прославился песнями "Я люблю только тебя", "Лодку", "Он ждет ее". Александр представлял Украину с песней Hasta la vista на Евровидении-2003, был тренером на "Голосе страны".



Александр Пономарев / Фото с его инстаграма

Известный украинский телеведущий Александр Педан родом из Хмельницкого. Его знают за участие в проектах "Подъем" (с Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут), "Интуиция", "Кто сверху". Александр Педан снял с дочерью Валерией успешный образовательный проект "Универ СНЭК", в котором они осматривали украинские университеты.



Александр Педан / Фото с его инстаграма

Александр Положинский – известный музыкант, автор песен и бывший лидер группы "Тартак", автор проекта "Був'є". Певец свидетельствовал о патриотической устойчивой гражданской позиции на протяжении всей карьеры, поддерживал и пропагандировал украинский язык, выступал для военных, находившихся в АТО и ООС. Сегодня Александр Положинский – солдат 47 бригады Вооруженных сил Украины.



Александр Положинский / Фото с его инстаграма

Дни ангела Александра

День ангела Александра празднуют более сотни раз в год. Одним из главных дней именин является 12 сентября, когда церковь чествует святого Александра Свирского. Также День ангела Александра: