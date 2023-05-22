Олександр – це чоловіче ім'я, що поширене не тільки в Україні, але й в цілому світі. 24 Канал розкаже більше про значення цього популярного імені, відомих людей та дні ангела Олександра.

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Походження й значення імені Олександр

Олександр – особливе чоловіче ім'я, що походить з давньогрецької мови. Воно означає – захисник людей, або той, хто захищає.

Ім'я Олександр стало популярним у різних країнах, тому набуває різного звучання: Сашко, Іскандер (східноарабські країни), Александро (іспаномовні країни). Жіноча форма цього імені – Олександра. Найвідоміший володар імені – Олександр Македонський.

Чоловіки з іменем Олександр – сміливі, впевнені у собі та чесні. Вони часто стають лідерами. Іноді Олександри можуть бути інтровертами, вони люблять бути наодинці, щоб розкрити творчу складову.

Відомі українці з цим ім'ям

Олександр Усик – знаменитий український професійний боксер, Заслужений майстер спорту України. Зараз спортсмен є амбасадором платформи UNITED24, ініціатором якої є Володимир Зеленський. Він з'являвся на передовій та підтримував військових. Боксер народився в Сімферополі, тому часто нагадує, що Крим – це Україна.



Олександр Усик / Фото з його інстаграму

Олександр Пономарьов – відомий український співак, музикант та народний артист України. Прославився піснями "Я люблю тільки тебе", "Човен", "Він чекає на неї". Олександр представляв Україну з піснею Hasta la vista на Євробаченні-2003, був тренером на "Голосі країни".



Олександр Пономарьов / Фото з його інстаграму

Відомий український телеведучий Олександр Педан родом з Хмельницького. Його знають за участь у проєктах "Підйом" (з Сергієм Притулою та Ольгою Фреймут), "Інтуїція", "Хто зверху". Олександр Педан зняв з донькою Валерією успішний освітній проєкт "Універ СНЕК", у якому вони оглядали українські університети.



Олександр Педан / Фото з його інстаграму

Олександр Положинський – відомий музикант, автор пісень та колишній лідер гурту "Тартак", автор проєкту "Був'є". Співак засвідчував патріотичну стійку громадянську позицію протягом усієї кар'єри, підтримував та пропагував українську мову, виступав для військових, що перебували в АТО й ООС. Сьогодні Олександр Положинський – солдат 47 бригади Збройних Сил України.



Олександр Положинський / Фото з його інстаграму

Дні ангела Олександра

День ангела Олександра святкують понад сотню разів у рік. Одним з головних днів іменин є 12 вересня, коли церква вшановує святого Олександра Свірського. Також День ангела Олександра: