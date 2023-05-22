22 травня у церковному календарі – день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. Єпископ Миколай Чудотворець – один з найбільш шанованих святих для вірян. 24 Канал зібрав чудові листівки та картинки-привітання з нагоди важливого свята.

До теми 22 травня – День літнього Миколи Чудотворця: що не можна робити сьогодні

Картинки-привітання зі святом літнього Миколи



Привітання зі святом / Фото "Молодий буковинець"



Привітання зі святом / Фото Joy-Pup



Привітання зі святом / Фото Joy-Pup



Привітання зі святом / Фото "Апостроф"



Привітання зі святом / Фото Joy-Pup



Привітання зі святом / Фото Joy-Pup