Пам'ять святого Миколая Чудотворця вшановують двічі – 19 грудня (день смерті Миколи Чудотворця) та 22 травня. Сьогодні у церковному календарі вшановують важливу подію – перенесення мощей святого з Мири Лікійської до Бара, пише 24 Канал. У народі це свято називають – літнього Миколи.

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Історія свята 22 травня

Святий Микола Чудотворець помер 19 грудня 345 року. Його поховали у Соборному храмі Мири Лікійської. З часом помітили, що мощі святого виділяють миро – олію, що зцілювала хвороби.

Тіло святого Миколая вирішили перевезти, коли на місто напали мусульмани. За переказами, упродовж всього шляху мощей люди зцілювались: сліпі прозрівали, глухі починали чути. Саме тому вирішили двічі вшановувати святого Миколу, який набув статусу Чудотворця.



День святого Миколи / Фото "Час"

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна брати до рук та користуватися гострими предметами.

Цей день вважався невдалим для побутової роботи та праці на городі чи в саду.

Краще сьогодні не обстригати волосся.

У жодному разі не можна відмовляти у проханнях про допомогу.

У цей день краще не вживати алкогольних напоїв.

Не можна ображати тварин і вбивати павуків.

Вважалось, що сьогодні не можна закривати вікна шторами – у цей день святий перевіряє, чи не потрібна в домі допомога.

Традиції та прикмети

У народі свято Миколи Чудотворця прозвали "літнім" через наближення теплого періоду. Цей день вважався вдалим для пошуку та збору лікарських трав і рослин. Господарі 22 травня виводили коней на першу пашу, а перед цим старались освятити їх у церкві.

Також цей день був важливим для роботи в саду – до 22 травня старались висадити всю картоплю. Вже після літнього Миколи вважалось вчасним висаджувати овес, пшеницю та кукурудзу.

У цей день існували такі прикмети: