Так, сни, в яких фігурують змії, здавна вважаються одними з емоційно важких знаків. Поява плазунів у нічних мареннях є серйозним попередженням про наближення зла, підступність оточення або внутрішні конфлікти, пише 24 Канал з посиланням на сонник Ванги.

До чого сняться змії?

Болгарська провидиця Ванга розглядала образ змії як уособлення підступного ворога та темних сил. Якщо уві сні ви побачили плазуна, що повзе землею, то незабаром вам доведеться вступити у сутичку з недоброзичливцем, який перейде від таємних інтриг до відкритої війни. Результат цього протистояння залежить від деталей сновидіння. Так, отруйна змія вказує на те, що ворог сильніший і підступніший, тому перемогти його навряд чи вдасться, тоді як неотруйний плазун обіцяє легкий тріумф.

Особливо небезпечним знаком Ванга вважала укус змії. Річ у тім, що це віщує глибоке розчарування в близькій людині, якій ви довіряли. Навіть якщо змія мирно згорнулася кільцем, то не варто розслаблятися – вороги просто вичікують слушного моменту для нищівного удару.

А якщо ви побачите уві сні клубок змій, то це означає, що навколо вас багато заздрісників, які бажають краху вашої кар'єри.

Що означає сон про змію / Фото Freepik

Втім, найстрашніші пророцтва пов'язані з гігантськими зміями. Якщо такий плазун уві сні здавлює шию людини, то це може бути передвісником смертельної хвороби родича, про яку ви дізнаєтеся першими. Змія ж велетенських, неприродних розмірів символізує глобальні трагедії та лиха для людства.

Однак є і позитивний бік снів з плазунами. Якщо ви вбили уві сні змію, то це добрий знак, який символізує духовне очищення.

До чого сниться змія жінці?