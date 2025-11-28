З давніх-давен у різних культурах риба була потужним символом родючості, достатку та зародження нового життя, а в духовних практиках вона часто уособлює мудрість, приховану в глибинах душі. Однак ця тварина може нести кардинально різні послання уві сні людини. Детальніше про це – пише 24 Канал з посиланням на сонник Фрейда.

Дивіться також До чого сниться вагітність та про що попереджає такий сон

До чого сниться риба?

Згідно з сонником австрійського психолога Зигмунда Фрейда, сни про рибу є безпосереднім відображенням інтимного життя та прихованих внутрішніх переживань. Якщо вам снилася риболовля, це свідчить про те, що навіть під час близькості ви не можете повністю відключитися від думок про буденні справи. Така нездатність розслабитися заважає отримувати та дарувати насолоду, що з часом може призвести до сексуальної дисгармонії та виснаження організму.

Для чоловіка сон, у якому він їсть рибу, часто вказує на егоїзм у стосунках. Це сигнал про те, що людина дбає лише про задоволення власних інстинктів, ігноруючи почуття та потреби партнерки.

Якщо ж спроби спіймати рибу уві сні виявилися марними, це говорить про підсвідомий боязнь зазнати невдачі в ліжку. Коріння цього страху часто сягає першого невдалого досвіду, проте Фрейд радить не дозволяти минулому псувати теперішнє життя.

До чого сниться риба / Фото Freepik

Водночас інші відомі тлумачі розглядають цей образ менш фізіологічно, зосереджуючись на пророцтві майбутніх подій. Наприклад, за сонником Міллера, вирішальну роль відіграє стан води. Так, жива риба в прозорій водоймі обіцяє щедрі подарунки долі та взаємне кохання, тоді як мертва – віщує смуток і втрати, зазначає сайт Dream Book.

Для молодих дівчат такий сон часто стає передвісником щасливих стосунків, а купівля риби на ринку обіцяє радість і достаток.

Що ще може означати сон про рибу?