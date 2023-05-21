24 Канал підготував для вас найкращі побажання, який у довгоочікуваний весняний день можна надіслати рідним і знайомим. Привітайте всіх, для кого останній дзвінок справді є святом. Адже наші школярі продовжують навчатися під час війни, а вчителі – попри повітряні тривоги та обстріли продовжують ділитися своїми знаннями.
До теми Останній дзвінок в українських школах: картинки-привітання з весняним святом
Привітання з останнім дзвінком у прозі
Останній дзвінок – свято радості та смутку! Хочеться подякувати вчителям, які відважно день за днем ділилися знаннями й сердечними порадами! Школа стає другим домом, тому ми не прощаємось, а кажемо "До побачення!".
***
Ось і підійшов той світлий час, заради якого ви доклали чимало зусиль і праці. Тепер ви стоїте на порозі нового життя і ще більших звершень. Букварі, ранці, банти, перші написані власною рукою літери і перше самостійно прочитане слово – все це залишилося в минулому. Зараз ви вже цілком дорослі і сформовані особистості, які обрали свою стежку в життя.
***
Вітаю тебе, навчальний рік сміливо можна вважати завершеним. Останній дзвінок – це початок нових пригод і веселого відпочинку. Тому бажаю тобі не втратити свого ентузіазму, не упустити жодної можливості, не нудьгувати жодного дня. Загалом, крутих тобі канікул і драйвового настрою.
***
Навчання, однокласники, вчителі – все залишилося позаду і дитинство теж – далеке, веселе і добре. Останній дзвоник у школі – це перший дзвінок у доросле, нелегку і серйозне життя! Всім, хто причетний до цієї великої події в житті – кохання, добробуту, радості і, звичайно ж, величезних успіхів і руху вперед! Хай не трояндами буде усипаний шлях, але випускники тепер дорослі, сильні й мужні люди – все пройдуть і подолають з честю! Щасливої дороги, дорогі друзі!
Зі святом останнього дзвінка: привітання у прозі та віршах / Фото з відкритих джерел
Привітання з останнім дзвінком у віршах
Ви дорослі, красиві, натхненні,
Кращі з кращих на цілій землі.
Не тримайте синицю у жмені,
Хай вас кличуть у даль журавлі.
Ви до мрій своїх линьте крилато,
Не спиняйтеся, щоб не було...
Хай удачі в вас буде багато
І людське зігріває тепло.
А життя – це робота і диво.
В нім печалі і радощі є.
Йдіть упевнено, вперто, сміливо,
Вибирайте найкраще, своє!
Але, щоб усміхнулося небо
І удача жадана прийшла,
Самостійно трудитися треба,
Наполегливо, в поті чола.
Бо життя – це серйозно, не жарти,
Що посієте – те й зберете.
Манни з неба чекати не варто,
Ви завжди пам'ятайте про це.
***
Навчальний рік до фінішу добіг.
От і усе, скінчилися уроки.
І перед вами – тисячі доріг,
Де самостійно здійсните ви кроки
І виберете ту, лише одну,
Що поведе вперед по вашій долі.
То ж вибирайте сонячну, ясну,
Дорогу світлу у квітковім полі,
Яка до щастя завжди приведе,
З якої видно горизонти й далі,
На ній ви не оступитесь ніде,
А проживете чесно й без печалі.
***
Останній дзвоник пролунав.
Він довгий час нам всім співав:
Він кликав на урок, з уроку,
І так було щодень, щороку.
Ми вас вітаємо. Прощайте,
Про нас усіх не забувайте,
Ви педагоги – вищий клас,
Ми щиро любимо всіх вас!
***
Ми чуємо, дзвенить дзвінок,
І ось пройшов останній наш урок.
І в це чудове, урочисте свято,
Ви чуєте вітань багато:
Спасибі вам, за те, що були з нами,
За те, що вчили нас роками,
За всю освіту, що дали, –
Людину в нас ви зберегли!