Бухгалтери виконують непросту роботу – нараховують зарплати, ведуть звітність, аналізують витрати та доходи. Це особливі навички, які потрібно здобувати не один рік. Якщо ви маєте знайомих бухгалтерів – обов'язково надішліть їм привітання у віршах і прозі, які підготував 24 Канал.
До теми Коли День бухгалтера в Україні: дата святкування
Привітання з Днем бухгалтера у прозі
У цей урочистий день дозвольте з усього серця привітати наших милих бухгалтерів з їх професійним святом. Багато хорошого можна сказати в адресу людей, які постійно зайняті складанням довідок, звітів, кошторисів, проведенням грошових операцій, в тому числі й видачі зарплат співробітникам.
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Робота бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете по-диригентськи віртуозно керувати всіма цими цифрами й таблицями! Вітаю зі святом і бажаю, щоб життя вам так само вправно нараховувало приємні бонуси й сюрпризи!
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Вітаю всіх професіоналів обліку й аудиту зі святом – Днем Бухгалтера! Бажаю посидючості, уважності, акуратності, прозорості та легкості в праці. Високих показників, стабільного кар'єрного росту та збільшення капіталу. Особистого щастя, перемог і успіхів!
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Сьогодні ми вітаємо бухгалтера, з його святом і бажаємо відчувати себе на робочому місце, в робочому кріслі, як на троні, і граючи розв'язувати всі питання! Нехай росте загальний добробут організації, і ми не забудемо сказати вам спасибі! Посміхніться, і нехай кожен ваш новий день починається з новими силами!
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Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо, щоб він пройшов якомога веселіше, радісніше, щоб хоча б на один день ви забули про турботи, цифри й роботу, а просто насолодилися заслуженими вихідними. Успіхів вам і удачі в роботі!
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Нехай дебет завжди сходиться з кредитом, а доходи від вашої ретельної роботи ростуть і примножуються в геометричній прогресії. Щоб облік приносив вам приголомшливу радість, а аудит дарував хвилини неземного щастя і задоволення від виконаної роботи.
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Дорогі наші, золоті працівники бухгалтерії! Спасибі вам за ваш розум і працю! За відсутність проблем з податками й зарплатами! Нехай Ваше життя буде таким же гладким, сповненим добра і всіляких гараздів! І, як кажуть, хай завжди дебет збігається з кредитом! Зі святом!
Привітання з Днем бухгалтера у віршах
Звичайне щастя бухгалтера ...
Хіба нам з вами його збагнуть?
Фіксована кількість податків,
У цьому є справжня суть.
Коли зарплату Вам платять
Та премії вчасно дають!!!
Ще у відпустку піти благають,
А потім сумують та ждуть!
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З Днем бухгалтера вітаю!
Лиш найкращого бажаю.
Хай сьогодні, у Ваше свято
Буде радості багато!
Зичу миру та натхнення,
Успіхів у сьогоденні,
Хай в роботі таланить,
Щастя буде кожну мить!
Здоров'я та сил побажаємо,
Щоб лиха ви ніколи не знали,
І всі навколо вас шанували.
Хай легко рахуються цифри у звітах,
Працюй, насолоджуйся кожним моментом,
У музиці чисел ти будь диригентом!
Щоб більше доходи й менше затрати,
Поменше роботи, побільше зарплати,
Колег тобі гарних, начальства незлого,
А також кар’єрного росту стрімкого.
Труд ваш щиро поважаю,
І у професійне свято
Побажаю вам багато:
Успіху, в кар’єрі росту,
Щоб складались звіти просто,
Дебет з кредитом сходились,
Грошики завжди водились.
Щоб було здоров’я гарним
І кохання бездоганним,
І завжди, у кожен час
Все гаразд було у вас.
Бережіть, будь ласка, нерви,
Бо все інше – то дурня.
***
З Днем бухгалтера дозвольте
Зараз привітати!
Успіхів вам у роботі
Хочу побажати.
Позитивних вам балансів,
Вдалих перевірок,
Радує хай безперечно
Славний заробіток.
Сил вам, міцності, здоров’я,
Щастя та кохання.
Хай дарує задоволення
Обране призвання.
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Хай збігаються всі звіти,
І сміються в хаті діти.
Хай банкноти не підводять,
І в роботі не нашкодять.
І кожен про це знає,
І в цьому нам бухгалтер
Завжди допомагає!
І як без нот
Не складете романсів,
Так без бухгалтера
Не буде і фінансів!