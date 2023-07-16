Бухгалтери виконують непросту роботу – нараховують зарплати, ведуть звітність, аналізують витрати та доходи. Це особливі навички, які потрібно здобувати не один рік. Якщо ви маєте знайомих бухгалтерів – обов'язково надішліть їм привітання у віршах і прозі, які підготував 24 Канал.

До теми Коли День бухгалтера в Україні: дата святкування

Привітання з Днем бухгалтера у прозі

У цей урочистий день дозвольте з усього серця привітати наших милих бухгалтерів з їх професійним святом. Багато хорошого можна сказати в адресу людей, які постійно зайняті складанням довідок, звітів, кошторисів, проведенням грошових операцій, в тому числі й видачі зарплат співробітникам.

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Робота бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете по-диригентськи віртуозно керувати всіма цими цифрами й таблицями! Вітаю зі святом і бажаю, щоб життя вам так само вправно нараховувало приємні бонуси й сюрпризи!

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Вітаю всіх професіоналів обліку й аудиту зі святом – Днем Бухгалтера! Бажаю посидючості, уважності, акуратності, прозорості та легкості в праці. Високих показників, стабільного кар'єрного росту та збільшення капіталу. Особистого щастя, перемог і успіхів!

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Сьогодні ми вітаємо бухгалтера, з його святом і бажаємо відчувати себе на робочому місце, в робочому кріслі, як на троні, і граючи розв'язувати всі питання! Нехай росте загальний добробут організації, і ми не забудемо сказати вам спасибі! Посміхніться, і нехай кожен ваш новий день починається з новими силами!

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Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо, щоб він пройшов якомога веселіше, радісніше, щоб хоча б на один день ви забули про турботи, цифри й роботу, а просто насолодилися заслуженими вихідними. Успіхів вам і удачі в роботі!

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Нехай дебет завжди сходиться з кредитом, а доходи від вашої ретельної роботи ростуть і примножуються в геометричній прогресії. Щоб облік приносив вам приголомшливу радість, а аудит дарував хвилини неземного щастя і задоволення від виконаної роботи.

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Дорогі наші, золоті працівники бухгалтерії! Спасибі вам за ваш розум і працю! За відсутність проблем з податками й зарплатами! Нехай Ваше життя буде таким же гладким, сповненим добра і всіляких гараздів! І, як кажуть, хай завжди дебет збігається з кредитом! Зі святом!

Привітання з Днем бухгалтера у віршах

Звичайне щастя бухгалтера ...

Хіба нам з вами його збагнуть?

Фіксована кількість податків,

У цьому є справжня суть.

Коли зарплату Вам платять

Та премії вчасно дають!!!

Ще у відпустку піти благають,

А потім сумують та ждуть!

***

З Днем бухгалтера вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай сьогодні, у Ваше свято

Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,

Успіхів у сьогоденні,

Хай в роботі таланить,

Щастя буде кожну мить!

***

З днем бухгалтера вітаємо,

Здоров'я та сил побажаємо,

Щоб лиха ви ніколи не знали,

І всі навколо вас шанували.

***

Зі святом, бухгалтер! Зимою і літом

Хай легко рахуються цифри у звітах,

Працюй, насолоджуйся кожним моментом,

У музиці чисел ти будь диригентом!

Щоб більше доходи й менше затрати,

Поменше роботи, побільше зарплати,

Колег тобі гарних, начальства незлого,

А також кар’єрного росту стрімкого.

****

З Днем бухгалтера вітаю,

Труд ваш щиро поважаю,

І у професійне свято

Побажаю вам багато:

Успіху, в кар’єрі росту,

Щоб складались звіти просто,

Дебет з кредитом сходились,

Грошики завжди водились.

Щоб було здоров’я гарним

І кохання бездоганним,

І завжди, у кожен час

Все гаразд було у вас.

***

Щоби звіти всі здавались

Без проблем і на "ура".

Бережіть, будь ласка, нерви,

Бо все інше – то дурня.

***

З днем бухгалтера дозвольте привітати,

Повелителька і чарівниця цифр!

Те, що зовсім просто Вам підрахувати,

Це для нас незрозумілий зовсім шифр.

Вам бажаємо і радості, й здоров’я,

Хай щасливим буде кожен день і час,

Щоб складались цифри легко і з любов’ю,

Дебет з кредитом зійшовся, щоб у Вас!