Бухгалтеры выполняют непростую работу – начисляют зарплаты, ведут отчетность, анализируют расходы и доходы. Это особые навыки, которые нужно приобретать не один год. Если у вас есть знакомые бухгалтеры – обязательно пришлите им поздравления в стихах и прозе, которые подготовил 24 Канал.

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Поздравление с Днем бухгалтера в прозе

В этот торжественный день позвольте поздравить наших милых бухгалтеров с их профессиональным праздником. Много хорошего можно сказать в адрес людей, постоянно занятых составлением справок, отчетов, смет, проведением денежных операций, в том числе и выдачи зарплат сотрудникам.

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Работа бухгалтера очень важна, ведь только вы можете по-дирижерски виртуозно управлять всеми этими цифрами и таблицами! Поздравляю с праздником и желаю, чтобы жизнь вам так же умело начисляла приятные бонусы и сюрпризы!

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Поздравляю всех профессионалов учета и аудита с праздником – Днем Бухгалтера! Желаю усидчивости, внимательности, аккуратности, прозрачности и легкости в труде. Высокие показатели, стабильный карьерный рост и увеличение капитала. Личного счастья, побед и успехов!

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Сегодня мы поздравляем бухгалтера, с его праздником и желаем чувствовать себя на рабочем месте, в рабочем кресле, как на троне, и играя решать все вопросы! Пусть растет всеобщее благосостояние организации, и мы не забудем сказать вам спасибо! Улыбнитесь, и пусть каждый ваш новый день начинается с новыми силами!

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Уважаемые бухгалтеры! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и желаем, чтобы он прошел как можно веселее, радостнее, чтобы хотя бы на один день вы забыли о заботах, цифрах и работе, а просто насладились заслуженными выходными. Удачи вам и удачи в работе!

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Пусть дебет всегда сходится с кредитом, а доходы от вашей тщательной работы растут и умножаются в геометрической прогрессии. Чтобы учет приносил вам ошеломляющую радость, а аудит даровал минуты неземного счастья и удовольствия от проделанной работы.

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Дорогие наши, золотые работники бухгалтерии! Спасибо вам за ваш ум и труд! За отсутствие проблем с налогами и зарплатами! Пусть Ваша жизнь будет такой же гладкой, полной добра и всевозможных благополучий! И, как говорится, пусть всегда дебет совпадает с кредитом! С праздником!

Поздравления с Днем бухгалтера в стихах

Обычное счастье бухгалтера.

Разве нам с вами поймут его?

Фиксированное количество налогов,

В этом есть подлинная сущность.

Когда зарплату Вам платят

И премии вовремя дают!

Еще в отпуск уйти умоляют,

А потом скучают и ждут!

***

С Днем бухгалтера поздравляю!

Только лучшего желаю.

Пусть сегодня, в ваш праздник

Будет много радости!

Желаю мира и вдохновения,

Успехов в настоящем,

Пусть в работе везет,

Счастье будет каждое мгновение!

***

С днем бухгалтера поздравляем,

Здоровья и сил пожелаем,

Чтобы беды вы никогда не знали,

И все вокруг вас уважали.

***

С праздником, бухгалтер! Зимой и летом

Пусть легко числятся цифры в отчетах,

Работай, наслаждайся каждым моментом,

В музыке чисел ты будь дирижером!

Чтобы больше доходы и меньше затраты,

Поменьше работы, побольше зарплаты,

Коллег тебе хороших, начальства незлого,

А также карьерного роста стремительного.

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С Днем бухгалтера поздравляю,

Труд ваш искренне уважаю,

И в профессиональный праздник

Пожелаю вам многого:

Удачи, в карьере роста,

Чтобы составлялись отчеты просто,

Дебет с кредитом сходились,

Деньги всегда водились.

Чтобы было здоровье хорошим

И любовь безупречной,

И всегда, в любое время

Все было хорошо у вас.

***

Чтобы отчеты все сдавались

Без проблем и на "ура".

Берегите, пожалуйста, нервы,

Потому что все остальное – это дура.

***

С днем бухгалтера позвольте поздравить,

Повелительница и волшебница цифр!

То, что совсем просто Вам подсчитать,

Это для нас непонятный совсем шифр.

Вам желаем и радости, и здоровья,

Пусть счастливым будет каждый день и время,

Чтобы составлялись цифры легко и с любовью,

Дебет с кредитом сошелся, чтобы у Вас!