День ангела Надії відзначають у велике християнське свято День пам'яті Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Тому 24 Канал підготував добірку красивих листівок та вітань.

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Іменини Надії святкують кілька разів на рік – 17 вересня (за новим календарем), 21 жовтня, 14 березня та 20 березня. Тож, не забудьте привітати з Днем ангела своїх близьких чи знайомих.

Картинки-привітання з Днем ангела Надії



Привітання з Днем ангела Надії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Надії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Надії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Надії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Надії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Надії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Надії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Надії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Надії/ Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Надії / Картинка з соцмереж

Привітання з Днем ангела Надії у прозі

Мила Надія! Ти для всіх нас – справжній подарунок, ти й правда даруєш надію і тільки найкращі думки. Бажаю тобі, щоб поруч завжди були найкращі друзі й вірні подруги, щоб чарівна усмішка не сходила з твого обличчя, а в серці завжди жила любов. Від душі вітаю!

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Надійка, вітаю тебе з цим чудовим святом! Бажаю завжди цвісти, мов троянда, випромінюючи світло і щастя, прикрашаючи собою цей світ і даруючи радість і доброту свого серця всім навколо! Нехай кожен день твій буде подібний до щасливого свята, а життя складається, як у чарівній казці. Будь улюблена і щаслива день за днем!

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Надюша, зі святом! Бажаю тобі тепла, добра, взаєморозуміння з колегами, рідними і друзями. Нехай кожен день приносить тільки хороші новини, приємні сюрпризи і радісні зміни!

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Вітаю, люба Надюша! Будь завжди саме тією надією, яку шукають інші і, головне, сама не втрачай її. Нехай усе у твоєму житті складається якнайкраще, щастя саме йде в руки, а удача крутить хвостом поблизу, щоб її завжди було легко спіймати. Здоров'я тобі та коханні!

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Надійка, вітаю тебе з цим чудовим святом! Бажаю завжди цвісти, мов троянда, випромінюючи світло і щастя, прикрашаючи собою цей світ і даруючи радість і доброту свого серця всім навколо! Нехай кожен день твій буде подібний до щасливого свята, а життя складається, як у чарівній казці. Будь улюблена і щаслива день за днем!

***

З Днем ангела, Надя! Від щирого серця вітаю тебе з цим радісним святом! Бажаю безтурботної, світлої, щасливої ​​долі. Нехай дорога твоя завжди буде рівною, широкою і гладкою. Нехай у серці живуть світлі та піднесені бажання. Нехай твоя душа породжує чудові мрії, а твій розум втілює їх у життя. Бажаю міцного здоров'я, бадьорого духу, радості. Живи у мирі та злагоді з тими, хто тебе оточує. Нехай твій святковий настрій збережеться на довгі роки!

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Надюша, вітаю тебе з днем ​​ангела! Нехай Господь зберігає тебе і щодня допомагає у всіх твоїх справах. Ангел з небес уже поспішає до тебе з подарунками. Він несе віру, надію і, звичайно, любов і мудрість. Ти – найкрасивіша наша, найкраща, найкрутіша і найвеселіша. І ми від щирого серця бажаємо тобі залишатися такою ж, а ставати ще кращими, ще красивішими й мудрішими. Ми любимо тебе назавжди, наша мила, і бажаємо тобі всього найкращого!