День ангела Надежды отмечают в великий христианский праздник День памяти Веры, Надежды, Любви и матери Софии. Поэтому 24 Канал подготовил подборку красивых открыток и поздравлений.

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Именины Надежды празднуют несколько раз в год – 17 сентября, 21 октября, 14 марта и 20 марта. Итак, не забудьте поздравить с Днем ангела своих близких или знакомых.

Картинки-поздравления с Днем ангела Надежды



Поздравления с Днем ангела Надежды / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Надежды / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Надежды / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Надежды / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Надежды / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Надежды / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Надежды / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Надежды / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Надежды / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Надежды / Картинка из соцсетей

Поздравления с Днем ангела Надежды в прозе

Милая Надежда! Ты для всех нас – настоящий подарок, ты и правда даришь надежду и только самые лучшие мысли. Желаю тебе, чтобы рядом всегда были лучшие друзья и верные подруги, чтобы волшебная улыбка не сходила с твоего лица, а в сердце всегда жила любовь. От души поздравляю!

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Надежда, поздравляю тебя с этим чудесным праздником! Желаю всегда цвести, как роза, излучая свет и счастье, украшая собой этот мир и даря радость и доброту своего сердца всем вокруг! Пусть каждый день твой будет подобен счастливому празднику, а жизнь складывается, как в волшебной сказке. Будь любима и счастлива изо дня в день!

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Надюша, с праздником! Желаю тебе тепла, добра, взаимопонимания с коллегами, родными и друзьями. Пусть каждый день приносит только хорошие новости, приятные сюрпризы и радостные перемены!

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Приветствую, дорогая Надюша! Будь всегда именно той надеждой, которую ищут другие и, главное, сама не теряй ее. Пусть все в твоей жизни складывается лучше, счастье как раз идет в руки, а удача крутит хвостом поблизости, чтобы ее всегда было легко поймать. Здоровье тебе и любви!

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Надежда, поздравляю тебя с этим чудесным праздником! Желаю всегда цвести, как роза, излучая свет и счастье, украшая собой этот мир и даря радость и доброту своего сердца всем вокруг! Пусть каждый день твой будет подобен счастливому празднику, а жизнь складывается, как в волшебной сказке. Будь любима и счастлива изо дня в день!

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С Днем ангела, Надя! От всего сердца поздравляю тебя с этим радостным праздником! Желаю беззаботной, светлой, счастливой судьбы. Пусть дорога твоя всегда будет ровной, широкой и гладкой. Пусть в сердце живут светлые и возвышенные желания. Пусть душа твоя порождает чудесные мечты, а твой разум воплощает их в жизнь. Желаю крепкого здоровья, бодрого духа, радости. Живи в мире и согласии с окружающими тебя. Пусть твое праздничное настроение сохранится на долгие годы!

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Надюша, поздравляю тебя с днем ангела! Да хранит тебя Господь и ежедневно помогает во всех твоих делах. Ангел с небес уже спешит к тебе с подарками. Он несет веру, надежду и, конечно, любовь и мудрость. Ты – самая красивая наша, самая лучшая, самая крутая и веселая. И мы от всей души желаем тебе оставаться такой же, а становиться еще лучше, еще красивее и мудрее. Мы любим тебя навсегда, наша милая, и желаем тебе всего наилучшего!