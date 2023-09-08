Раніше День ангела Марії святкували 21 вересня, але через перехід ПЦУ на новий календар дата змінилася. 24 Канал зібрав найкращі привітання у листівках та картинках.

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Саме Марією звали Богородицю, матір Ісуса Христа, через що досі це ім’я є неймовірно популярним у всьому світі. Зустрічаються різні форми цього імені – Мері, Марічка, Маруся, Маша, Марійка, Марусина тощо.

Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені – як "сумна", "відкинута", так і "добра", "ніжна", "спокійна". Досить часто у характері Марії присутні гідність та здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання, роботи, а також сім'ї.

У День ангела не забудьте привітати рідних і близьких Марій зі святом.

Картинки-привітання з Днем ангела Марії



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Марії / Картинка з соцмереж