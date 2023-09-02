Що може бути краще, коли українці нарешті обирають не закордонне, а своє, рідне? Це підтримує національну культуру та дозволяє передавати її нащадкам. Так само це стосується й імен: красиві жіночі варіанти – зібрав 24 Канал.

Дуже красиво 5 коротких імен для дівчаток, які приносять щастя

Стародавні жіночі імена: перелік

Акилина – жіноча версія чоловічого імені Анастасій (або Анастас), яке було популярним на українських землях у давнину. Ім'я утворилося від латині та має значення "орлиця". Деякі трактують його як "повернута до життя", "відроджена". Покровителькою християн з таким йменням була Акилина Молодша. Її в III столітті прирекли до жахливої страти за віру в Христа.

Зореслава – питомо українське ім'я, як з'явилося у наших предків – слов'ян. Воно сформувалося від чоловічого імені Зореслав. Складається з 2 слів "зоря" та "слава". Тлумачать як "озорена славою", "яка славить зорю".

Пелагея – сформувалось від чоловічого імені Пелагіос, яке було поширеним у Давній Греції. Існує ще одна версія, що ім'я бере початок із грецької міфології. Пелагіос називали богиню кохання Афродіту. А от у Київську Русь потрапило із поширенням християнства.

Роксана було популярним іменем серед слов'ян. За першою теорією, ім'я Роксана утворилося у східних народів Іран: в його основі – корінь "рахш" за значенням "світло" та "сяйво". А походить воно від імені Рошанак – "світанок".

Друга версія передбачає, що ім'я бере початок у Персії та пояснюється як "голова".

Тереза – ім'я, яке має різне тлумачення. Дехто вважає, що в його основі – грецький корінь "терезіс", що на українську перекладається як "охорона. Тому переклад може бути "захисниця" або "мисливиця".