Что может быть лучше, когда украинцы наконец-то выбирают не зарубежное, а свое, родное? Это поддерживает национальную культуру и позволяет передавать ее потомкам. Так же это касается и имен: красивые женские варианты – собрал 24 Канал.

Очень красиво 5 кратких имен для девочек, приносящих счастье

Древние женские имена: список

Акилина – женская версия мужского имени Анастасий (или Анастас), которое было популярно на украинских землях в древности. Имя образовалось от латыни и имеет значение "орлица". Некоторые трактуют его как "возвращенная к жизни", "возрожденная". Покровительницей христиан с таким именем была Акилина Младшая. Ее в III веке обрекли на ужасную казнь за веру во Христа.

Зореслава – удельно украинское имя, как появилось у наших предков – славян. Оно сформировалось от мужского имени Зореслав. Состоит из 2 слов "звезда" и "слава". Объясняют как "озаренная славой", "славящая звезду".

Пелагея – сформировалось от мужского имени Пелагиос, распространенным в Древней Греции. Существует еще одна версия, что имя берет начало по греческой мифологии. Пелагиос называли богиню любви Афродита. А вот в Киевскую Русь попало с распространением христианства.

Роксана являлось популярным именем среди славян. По первой теории, имя Роксана образовалось у восточных народов Иран: в его основе – корень "рахш" по значению "свет" и "сияние". А происходит оно от имени Рошанак – "рассвет".

Вторая версия подразумевает, что имя берет начало в Персии и объясняется как "глава".

Тереза – имя, имеющее разное толкование. Некоторые считают, что в его основе – греческий корень "терезис", который на украинский переводится как "охрана". Поэтому перевод может быть "защитница" или "охотница".