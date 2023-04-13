Чистий четвер 2023 – привітання у віршах і прозі

13 квітня 2023, 08:02
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Джерело:

Апостроф

У четвер, 13 квітня, християни відзначають Чистий четвер. У цей день ми повинні не тільки прибрати оселю, а й бажати добре та світла один одному.

Чистий четвер — це світле свято для всіх православних людей. Цей день має багато звичаїв: прибирання оселі або прийняття водних процедур до перших променів сонця. Це свято покликане дарувати молодість душі, а тілу здоров'я.

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Щоб свято не лише було традицією, але й могло тішити близьких, ми дібрали привітання у вірші та прозі, аби з настанням Чистого четверга ви надіслали їх своїм рідним і близьким. 

Привітання у віршах

Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий Четвер себе пізнаємо,
щоб дерево життя цвіло.

Чистий четвер – привітання / Фото Твій світ

***

Славне свято – четвер Чистий,
Він: божественний, променистий,
Добрий, Світлий, православний,
Перед Великоднем, дуже головний!
У цей день треба купатися,
Від гріхів всіх очищатися,
Все очистити відразу враз,
Адже такий був даний наказ!

***

Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.

Привітання у прозі

У Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!


Привітання з Чистим четвергом / Фото Джой поп

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Нехай в Чистий четвер з дому підуть всі образи і тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки і печалі, нехай попереду з’являться чисті і яскраві горизонти щастя, нехай у житті почнеться світла смуга благополуччя і добрих чудес.

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У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

Автор: Богданна Рибак