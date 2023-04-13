У цей день відбулася Тайна вечеря, де Ісус Христос омив ноги своїм учням і був зраджений Юдою. Вважалося, що в Чистий четвер вода має цілющі властивості. Тепер у цей день віряни готуються до світлого свята Воскресіння Христового. 24 Канал підготував добірку привітань, які варто надіслати сьогодні близьким і друзям.

Важливо Чи потрібно купатися в Чистий четвер: історія цієї традиції і пояснення церкви

Картинки-привітання з Чистим четвергом 2023



Привітання з Чистим четвергом 2023 / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото Pinterest



Привітання з Чистим четвергом у картинках / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Чистим четвергом 2023 / Фото Pinterest



Листівки з Чистим четвергом / Фото Pinterest



Листівки з Чистим четвергом 2023 / Фото Pinterest



Листівки з Чистим четвергом / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото Pinterest



Привітання з Чистим четвергом у картинках / Фото Pinterest