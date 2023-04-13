В этот день состоялся Тайный ужин, где Исус Христос омыл ноги своим ученикам и был предан Иудой. Считалось, что в Чистый четверг вода обладает целебными свойствами. Теперь в этот день верующие готовятся к светлому празднику Воскресения Христова. 24 Канал подготовил подборку поздравлений, которые следует прислать сегодня близким и друзьям.

Важно Нужно ли купаться в Чистый четверг: история этой традиции и объяснение церкви

Картинки-поздравления с Чистым четвергом 2023



Поздравление с Чистым четвергом 2023 / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото Pinterest



Поздравления с Чистым четвергом в картинках / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Чистым четвергом 2023 / Фото Pinterest



Открытки с Чистым четвергом / Фото Pinterest



Открытки с Чистым четвергом 2023 / Фото Pinterest



Открытки с Чистым четвергом / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото Pinterest



Поздравления с Чистым четвергом в картинках / Фото Pinterest