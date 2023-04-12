Обычай купаться в Чистый четверг происходит от Тайного ужина, когда Исус Христос омыл ноги своим ученикам. Считалось, что в этот день вода обладает целебными свойствами и поможет укрепить здоровье, уберечь от болезней. 24 Канал подскажет, как и когда правильно купаться, чтобы это принесло пользу.
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Церковное происхождение традиции
Библия свидетельствует, что Исус в этот день обмыл ноги своим ученикам. Он хотел этим продемонстрировать, что в Царстве Божьем царит смирение и любовь.
Сын Божий снял верхнюю одежду, взял полотенце и, налив воды, начал омывать своим ученикам ноги и вытирать полотенцем. Апостол Петр сначала удивился и хотел отказаться.
Но Иисус ответил так: "Если не умою тебя, не будешь иметь части со Мной... Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы поступали так само».
В церкви отмечают, что Чистый четверг – это не только вымытые окна, двери и полы. Да и об очищении нашего сердца, души.
Священнослужители объясняют, что мытье водой в любое время никоим образом не "освобождает" от грехов и не способствует духовному очищению. Это касается и ныряния в прорубь на Крещение. Церковного предписания по поводу таких обычаев нет. Там считают, что только исповедь и святое причастие может освободить от грехов.
Как правильно купаться
Лучшим вариантом в Чистый четверг будет купаться до восхода солнца.
Когда утреннее пробуждение в Чистый четверг, человек должен умыться из серебряной монеты или ложки. Считается, что такое умывания даст человеку крепкое здоровье и красоту на весь год. Если дома в это время есть кто-то больной, стоит ссудить серебро у соседей и помыть его.
Христианские толкования объясняют, что вода в этот день смывает все накопившиеся за год грехи и беды. Когда человек купается, стоит читать молитву чтобы Бог отпустил человеку его грехи.
Как правильно купаться на Чистый четверг / Pixabay
Оптимальным вариантом будет купаться стоя и в холодной воде. Потому что во время стекания воды нужно воображать, что это течет не вода, а чистый свет, лишающий человека всего плохого и очищающий как тело, так и душу.
Приметы на Чистый четверг
- Солнечная погода на Чистый четверг – это очень хороший знак, обозначающий теплую весну. Если в этот день холодно, то весна будет холодной вплоть до седьмой недели после Пасхи.
- Когда дует легкий ветер, можно ожидать урожая ягод, орехов и плодов.
- Какая погода будет на Чистый четверг, таким и будет Вознесение Господне.
- В Чистый четверг принято стричься, чтобы не болела голова и волосы не выпадали из головы.
- Люди с утра не выходили из дома и обходили перекресток, чтобы не трогались болезни.
- Грязную воду после уборки нельзя выливать внутри дома, так как это может навлечь беду на семью. Лучше вылить на дорогу или камни.