Обычай купаться в Чистый четверг происходит от Тайного ужина, когда Исус Христос омыл ноги своим ученикам. Считалось, что в этот день вода обладает целебными свойствами и поможет укрепить здоровье, уберечь от болезней. 24 Канал подскажет, как и когда правильно купаться, чтобы это принесло пользу.

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Церковное происхождение традиции

Библия свидетельствует, что Исус в этот день обмыл ноги своим ученикам. Он хотел этим продемонстрировать, что в Царстве Божьем царит смирение и любовь.

Сын Божий снял верхнюю одежду, взял полотенце и, налив воды, начал омывать своим ученикам ноги и вытирать полотенцем. Апостол Петр сначала удивился и хотел отказаться.

Но Иисус ответил так: "Если не умою тебя, не будешь иметь части со Мной... Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы поступали так само».

В церкви отмечают, что Чистый четверг – это не только вымытые окна, двери и полы. Да и об очищении нашего сердца, души.

Священнослужители объясняют, что мытье водой в любое время никоим образом не "освобождает" от грехов и не способствует духовному очищению. Это касается и ныряния в прорубь на Крещение. Церковного предписания по поводу таких обычаев нет. Там считают, что только исповедь и святое причастие может освободить от грехов.

Как правильно купаться

Лучшим вариантом в Чистый четверг будет купаться до восхода солнца.

Когда утреннее пробуждение в Чистый четверг, человек должен умыться из серебряной монеты или ложки. Считается, что такое умывания даст человеку крепкое здоровье и красоту на весь год. Если дома в это время есть кто-то больной, стоит ссудить серебро у соседей и помыть его.

Христианские толкования объясняют, что вода в этот день смывает все накопившиеся за год грехи и беды. Когда человек купается, стоит читать молитву чтобы Бог отпустил человеку его грехи.



Как правильно купаться на Чистый четверг / Pixabay

Оптимальным вариантом будет купаться стоя и в холодной воде. Потому что во время стекания воды нужно воображать, что это течет не вода, а чистый свет, лишающий человека всего плохого и очищающий как тело, так и душу.

Приметы на Чистый четверг