На церковнославянском языке слово "страсти" означает "страдание и испытание", поэтому Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, пишет 24 канал.

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Страстная неделя, или как ее называют Страстная седмица начинается 10 апреля и продлится до Пасхи. В последний день Седмицы христиане будут отмечать большой праздник – Воскресение Христово.

Что можно и нельзя делать в Страстную неделю

Начало Страстной седмицы начинается с Великого понедельника. В этот день вспоминают евангельскую историю о бесплодной смоковнице, которую проклял Иисус, после чего она засохла. Он сделал это, чтобы показать людям, что может не только миловать, но и наказывать.

Понедельник

С понедельника начинается очень строгий пост. Можно есть только пищу растительного происхождения. Воздержитесь от рыбных и мясных блюд. Яйца, молоко, сливочное масло и другие молочные продукты также следует ограничить из своего рациона. Соблюдать пост надо все 6 дней до Пасхи.

Вторник

В этот день Иисус предвещал измену Иуды и отречение от Петра. В этот день можно стирать, чистить ковры и готовить свою праздничную одежду к Пасхе.

Среда

В этот день Иуда изменил Иисусу за 30 сребренников. Считается, что в этот день Иисус выкупил наши грехи, и в среду принято исповедоваться. В среду из дома выносят последний мусор.

Также начинают запасаться в этот день всем необходимым для пасхальной корзины. В этот день запрещено посещать кладбища и ходить на могилы близких. Нельзя сегодня точить ножи, чтобы не привести к болезни близких.



В среду принято исповедоваться / Фото с ДивенСвит

Четверг

В Великий четверг состоялся последний ужин Иисуса Христа. Иисуса схватили, когда он молился в саду. В четверг вечером начинается одна из самых длинных служб в году "Двенадцать Евангелий", в которой вспоминают страдания Христа. В этот день верующим следует причаститься. Также в Великий четверг готовят дом к Пасхе – пекут куличи, красят яйца. Девушки в этот день подстригают волосы, чтобы они хорошо росли.

Пятница

Страстная пятница – это самый строгий и скорбный день поста. В пятницу Иисуса Христа распяли на кресте и он скончался. В Страстную пятницу ничего нельзя делать по дому. Нельзя петь, танцевать и слушать музыку. В память об Иисусе Христе запрещается есть до тех пор, пока вечером в церкви не вынесут Плащеницу. Проведите этот день в тишине и искренних молитвах.



В пятницу Иисуса распяли на Кресте / Фото с ДивенМир

Суббота

В субботу священники освящают пасхальные корзины. В Иерусалиме в этот день восходит благодатный огонь. Можно в этот день делать все домашние дела, готовить праздничный стол на Пасху. Существует только один запрет – нельзя ничего одалживать.

Воскресенье

Утром в воскресенье или ночью начинается великое Пасхальное богослужение. С родными мы в этот день празднуем Воскресение Христово.



В воскресенье празднуем Воскресение Христово / Фото с ДивенСвит

Что запрещает церковь в Страстную неделю

Православная церковь не проводит в Страстную неделю обряды крещения и венчания. Нельзя заниматься телесными утехами и развлечениями. Постарайтесь ни на кого не злиться, не завидовать и ни с кем не ссориться. Также в эти дни нельзя поминать умерших.