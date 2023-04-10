Церковнослов’янською мовою слово "пристрасті" означає "страждання та випробовування", тому Страсний тиждень присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа, пише 24 канал.У Страсний тиждень припадають найсуворіші обмеження.

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Страсний тиждень, або як ще його називають Страсна седмиця розпочинається 10 квітня і триватиме до Великодня. В останній дець Седмиці християни відзначатимуть велике свято – Воскресіння Христове.

Що можна і не можна робити в Страсний тиждень

Початок Страсної седмиці розпочинається з Великого понеділка. У цей день згадують євангельську історію про безплідну смаковницю, яку прокляв Ісус, після чого вона всохла. Він зробив це, щоб показати людям, що може не лише милувати, але й карати.

Понеділок

Від понеділка починається дуже строгий піст. Можна їсти лише їжу рослинного походження. Утримайтеся від рибних та м’ясних страв. Яйця, молоко, вершкове масло та інші молочні продукти також треба обмежити зі свого раціону. Дотримуватися посту треба всі 6 днів до Пасхи.

Вівторок

У цей день Ісус передвіщав зраду Юди та відречення Петра. У цей день можна прати, чистити килими та готувати свій святковий одяг до Великодня.

Середа

У цей день Юда зрадив Ісуса за 30 срібняків. Вважається, що в цей день Ісус викупив наші гріхи, тож у середу заведено сповідатися. У середу з дому виносять останнє сміття.

Також починають запасатися в цей день всім необхідним для великоднього кошика. У цей день заборонено відвідувати кладовища та ходити на могили близьких. Не можна сьогодні точити ножі, щоб не призвести до хвороби близьких.



У середу заведено сповідатися / Фото з ДивенСвіт

Четвер

У Великий четвер відбулася остання вечеря Ісуса Христа. Ісуса схопили, коли він молився у саду. У четвер ввечері розпочинається одна з найдовших служб в році "Дванадцять Євангелій", в якій згадують страждання Христа. В цей день віруючим треба причаститися. Також у Великий четвер готують будинок до Великодня – печуть паски, фарбують яйця. Дівчата в цей день підстригають волосся, щоб воно добре росло.

П’ятниця

Страсна п’ятниця – це найсуворіший та найскорботніший день посту. У п’ятницю Ісуса Христа розіп’яли на хресті і він помер. У Страсну п’ятницю нічого не можна робити по дому. Не можна співати, танцювати та слухати музику. На згадку про Ісуса Христа забороняється їсти до того моменту, поки увечері в церкві не винесуть Плащеницю. Проведіть цей день у тишині та щирих молитвах.



У п'ятницю Ісуса розіп'яли на Хресті / Фото з ДивенСвіт

Субота

У суботу священники освячують великодні кошики. В Єрусалимі в цей день сходить благодатний вогонь. Можна в цей день робити всі домашні справи, готувати святковий стіл на Великдень. Існує лише одна заборона – не можна нічого позичати.

Неділя

Вранці в неділю або вночі розпочинається велике Великоднє богослужіння. З рідними ми в цей день святкуємо Воскресіння Христове.



У неділю святкуємо Воскресіння Христове / Фото з ДивенСвіт

Що забороняє церква у Страсний тиждень

Православна церква не проводить в Страсний тиждень обряди хрещення та вінчання. Не можна займатися тілесними втіхами та розвагами. Постарайтеся ні на кого не злитися, не заздрити та ні з ким не сваритися. Також в ці дні не можна поминати померлих.