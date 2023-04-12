Звичай купатися в Чистий четвер походить від Тайної вечері, коли Ісус Христос омив ноги своїм учням. Вважалося, що в цей день вода має цілющі властивості й допоможе зміцнити здоров'я, уберегти від хвороб. 24 Канал підкаже, як і коли правильно купатися, щоб це принесло користь.

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Церковне походження традиції

Біблія свідчить, що Ісус в цей день обмив ноги своїм учням. Він хотів цим продемонструвати, що в Царстві Божому панує покірність та любов.

Син Божий зняв верхній одяг, взяв рушник і, наливши води, почав омивати своїм учням ноги й витирати рушником. Апостол Петро спочатку здивувався і хотів відмовитися.

Але Ісус відповів так: "Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі Мною… Отже, якщо Я, Господь і Учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само".

У церкві зазначають, що Чистий четвер – це не лише про вимиті вікна, двері та підлоги. А й про очищення нашого серця, душі.

Священнослужителі пояснюють, що миття водою в будь-який час жодним чином не "звільняє" від гріхів і не сприяє духовному очищенню. Це стосується й пірнання в ополонку на Водохреще. Церковного припису стосовно таких звичаїв немає. Там вважають, що тільки сповідь і святе причастя може звільнити від гріхів.

Як правильно купатися

Найкращим варіантом у Чистий четвер буде купатися до сходу сонця.

Коли ранкового пробудження в Чистий четвер, людина повинна вмитися зі срібної монети або ложки. Вважається, що таке вмивання надасть людині міцного здоров’я та краси на весь рік. Якщо вдома в цей час є хтось хворий, варто позичити срібло у сусідів та помити його.

Християнські тлумачення пояснюють, що вода в цей день змиває всі гріхи та біди, що накопичилися за рік. Коли людина купається, варто читати молитву, щоб Бог відпустив людині її гріхи.



Як правильно купатися на Чистий четвер / Фото Pixabay

Оптимальним варіантом буде купатися стоячи й у холодній воді. Тому що під час стікання води треба уявляти, що це тече не вода, а чисте світло, котре позбавляє людину всього поганого й очищає як тіло, так і душу.

Прикмети на Чистий четвер