Чистый четверг – это светлый праздник для всех православных людей. Этот день имеет много обычаев: уборка дома или принятие водных процедур к первым лучам солнца. Этот праздник призван дарить молодость души, а телу здоровья.

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Чтобы праздник не только был традицией, но и мог радовать близких, мы подобрали поздравления в стихотворении и прозе, чтобы с наступлением Чистого четверга вы послали их своим родным и близким.

Приветствие в стихах

Очисти душу в день этот светлый,

К небу глаза подними,

Пусть сердечко любовью цветет,

Духовные крылья развернет.

Господь всех благословляет

К счастью, радость к добру.

В Чистый Четверг себя узнаем,

чтобы дерево жизни цвело.

Чистый четверг – приветствие / Фото Твой мир

***

Славный праздник – четверг Чистый,

Он: божественный, лучистый,

Добрый, Светлый, православный,

Перед Пасхой очень главный!

В этот день нужно купаться,

От грехов всех очищаться,

Все очистить сразу,

Ведь таков был дан приказ!

***

Водой родниковой, чистой,

Прозрачным, словно серебристым,

Смываю все темное, нечистое,

Чтобы сердце согрелось раскрытое.

В Чистый Четверг помолимся

И пасхой благословимся,

Чтобы радость приходила светлая,

Как ветка черешни расцветшая.

Приветствие в прозе

В Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очистки и обновления. Пусть пойдут с омовением все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворенности, покоя и веры в лучшее!



Приветствие с Чистым четвергом / Фото Джой поп

***

Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в жизни начнется светлая полоса благополучия и добрых чудес.

***

В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей – печаль. Пусть в твоей жизни не будет больше места для оскорблений и плохих слов, а праздник Пасхи подарит добрую надежду и удачу.