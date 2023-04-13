Чистий четвер — це світле свято для всіх православних людей. Цей день має багато звичаїв: прибирання оселі або прийняття водних процедур до перших променів сонця. Це свято покликане дарувати молодість душі, а тілу здоров'я.

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Щоб свято не лише було традицією, але й могло тішити близьких, ми дібрали привітання у вірші та прозі, аби з настанням Чистого четверга ви надіслали їх своїм рідним і близьким.

Привітання у віршах

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаємо,

щоб дерево життя цвіло.

Чистий четвер – привітання / Фото Твій світ

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Славний свято – четвер Чистий,

Він: божественний, променистий,

Добрий, Світлий, православний,

Перед Великоднем, дуже головний!

У цей день треба купатися,

Від гріхів всіх очищатися,

Все очистити відразу враз,

Адже такий був даний наказ!

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Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

Привітання у прозі

У Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!



Привітання з Чистим четвергом / Фото Джой поп

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Нехай в Чистий четвер з дому підуть всі образи і тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки і печалі, нехай попереду з’являться чисті і яскраві горизонти щастя, нехай у житті почнеться світла смуга благополуччя і добрих чудес.

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У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.