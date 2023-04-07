Цього світлого дня Архангел Гавриїл явився Діві Марії й сповістив їй благу вістку про те, що вона стане Матір'ю Божою. 24 Канал підготував добірку привітань, якими варто нагадати одне одному про важливість свята і наповнити душу теплом.

Не пропустіть Благовіщення 2023: картинки-привітання зі світлим святом

У Благовіщення Пресвятої Богородиці хочеться привітати й побажати міцного здоров'я, душевного спокою і рівноваги, взаємної любові, щастя та достатку.

Привітання з Благовіщенням у прозі

Хочу привітати вас з великим православним святом – з Благовіщенням. Нехай благодать Діви Марії й Господа завжди допомагає вам, береже від злого, від бід і нещасть, від усього поганого й обдарує вас своєю любов'ю, добротою і небесним теплом.

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Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли й дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

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Вітаю всіх з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тепла в душі, добра в серці, взаємності в житті й милосердя. Будьте мудрими, справедливими, життєрадісними та чесними перед собою і людьми!

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З прекрасним святом – Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя – прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.



Привітання з Благовіщенням у прозі / Фото Pinterest

Привітання з Благовіщенням у віршах

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

Небесну радість ангел сповістив:

Ти світу принесеш живу Надію,

Щоб Бог Всевишній кожного простив.

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

До Тебе Божа ласка нині лине.

Ісус Христос, Син Божий, наш Месія

З небес зійде на землю Палестини.

Пречиста Діво, радуйся, блаженна,

Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,

Ти серед всіх жінок благословенна.

Хай Твоя милість всіх людей зігріє.

***

Матір Божа – наш захист,

Ми до тебе звертаємося завжди,

Допомагаєш ти у важких справах,

Ти приходиш, коли біда.

В цей день великий, святий,

Моє серце з тобою.

Я бажаю своїй родині,

Звернути свої душі до тебе.

***

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,

І удачі море дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи люди.