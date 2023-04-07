Цього світлого дня Архангел Гавриїл явився Діві Марії й сповістив їй благу вістку про те, що вона стане Матір'ю Божою. 24 Канал підготував добірку привітань, якими варто нагадати одне одному про важливість свята і наповнити душу теплом.
Не пропустіть Благовіщення 2023: картинки-привітання зі світлим святом
У Благовіщення Пресвятої Богородиці хочеться привітати й побажати міцного здоров'я, душевного спокою і рівноваги, взаємної любові, щастя та достатку.
Привітання з Благовіщенням у прозі
Хочу привітати вас з великим православним святом – з Благовіщенням. Нехай благодать Діви Марії й Господа завжди допомагає вам, береже від злого, від бід і нещасть, від усього поганого й обдарує вас своєю любов'ю, добротою і небесним теплом.
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Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли й дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!
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Вітаю всіх з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тепла в душі, добра в серці, взаємності в житті й милосердя. Будьте мудрими, справедливими, життєрадісними та чесними перед собою і людьми!
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З прекрасним святом – Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя – прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.
Привітання з Благовіщенням у прозі / Фото Pinterest
Привітання з Благовіщенням у віршах
Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
Небесну радість ангел сповістив:
Ти світу принесеш живу Надію,
Щоб Бог Всевишній кожного простив.
Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
До Тебе Божа ласка нині лине.
Ісус Христос, Син Божий, наш Месія
З небес зійде на землю Палестини.
Пречиста Діво, радуйся, блаженна,
Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,
Ти серед всіх жінок благословенна.
Хай Твоя милість всіх людей зігріє.
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Матір Божа – наш захист,
Ми до тебе звертаємося завжди,
Допомагаєш ти у важких справах,
Ти приходиш, коли біда.
В цей день великий, святий,
Моє серце з тобою.
Я бажаю своїй родині,
Звернути свої душі до тебе.
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З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.
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Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай же пощастить і вам!
По вчинках і справах.
Нехай за все Господь віддячить,
І удачі море дасть,
Нехай любов і щастя буде,
Щоб раділи люди.