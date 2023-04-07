В этот светлый день Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей благую весть о том, что она станет Матерью Божией. 24 Канал подготовил подборку поздравлений, которыми следует напомнить друг другу о важности праздника и наполнить душу теплом.

Не упустите Благовещение 2023: картинки-поздравления со светлым праздником

В Благовещении Пресвятой Богородицы хочется поздравить и пожелать крепкого здоровья, душевного спокойствия и равновесия, взаимной любви, счастья и изобилия.

Поздравления с Благовещением в прозе

Хочу поздравить вас с большим православным праздником – с Благовещением. Пусть благодать Девы Марии и Господа всегда помогает вам, хранит от зла, от бед и несчастий, от всего плохого и одарит вас любовью, добротой и небесным теплом.

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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни доставляет душевное удовольствие, покой, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть чисты будут помыслы и действия. Счастья вам, добрых известий, добра и любви. Пусть ваша вера будет непоколебимой!

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Поздравляю всех с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю тепла в душе, добра в сердце, взаимности в жизни и милосердии. Будьте мудрыми, справедливыми, жизнерадостными и честными перед собой и людьми!

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С прекрасным праздником – Благовещение! Да будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувство к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.



Поздравление с Благовещением в прозе / Фото Pinterest

Поздравления с Благовещением в стихах

Пречистая Дева, радуйся, Мария!

Небесную радость ангел возвестил:

Ты миру принесешь живую Надежду,

Чтобы Бог Всевышний простил каждого.

Пречистая Дева, радуйся, Мария!

К Тебе Божья благодать ныне идет.

Иисус Христос, Сын Божий, наш Мессия

С небес снизойдет на землю Палестины.

Пречистая Дева, радуйся, блаженная,

Ты – Матерь Божия, Пресвятая Мария,

Ты среди всех женщин благословенна.

Пусть Твоя милость всех людей согреет.

***

Матерь Божья – наша защита,

Мы к тебе обращаемся всегда,

Помогаешь ты в трудных делах,

Ты приходишь, когда беда.

В этот день великий, святой,

Мое сердце с тобой.

Я желаю своей семье,

Обратить свои души к тебе.

***

С Благовещением поздравляю.

Мира вам в душе желаю,

А ведь в этот день Гавриил

Марии Деви возвестил,

Что будет сын ее от Бога,

И такая ее теперь дорогая.

***

Благовещение пришло,

Радость людям принесло.

Пусть повезет и вам!

По поступкам и делам.

Пусть за все Господь воздаст,

И удачи море даст,

Пусть любовь и счастье будет,

Чтобы радовались люди.