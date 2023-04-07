Слово "Благовещение" означает благую, благую весть. В этот день вся Украина молится к Матери Божьей, просит у нее мирного неба, победы для всего нашего народа, мира для страны и здоровья нашим защитникам. 24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений, которые следует прислать родным в этот светлый весенний день.

К теме Благовещение Пресвятой Богородицы: история праздника и строгие запреты в этот день

Картинки-поздравления с Благовещением 2023



Картинки-поздравления с Благовещением 2023 / Фото Pinterest



Картинки с Благовещением 2023 / Фото Pinterest



Открытки с Благовещением 2023 / Фото Pinterest



Поздравления с Благовещением / Фото Pinterest



Поздравления с Благовещением в картинках / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Благовещением / Фото Pinterest



Поздравления с Благовещением в картинках / Фото Pinterest