Благовещение – большой праздник, который православные христиане и греко-католики будут отмечать 7 апреля. В народе это событие называют третьим Сретением – после празднования Сретения и Сорока мучеников. Откуда происходит этот праздник и что нельзя делать, расскажет 24 Канал.

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Происхождение праздника

Слово "Благовещение" означает хорошее и благое известие. Как свидетельствует Евангелие от Луки, Мария в возрасте 14 лет должна была выйти замуж за плотника из Назарета Иосифа. На шестой месяц после зачатия архангел Гавриил пришел к Деве Марии в Назарете и сообщил, что она родит Спасителя человечества. Дева Мария ответила: "Раба Господня; да будет Мне по слову твоему".

В христианстве Благовещение свидетельствует о воплощении Господа в мире людей. Принято, что в этот день начинается Евангельская история, начав спасение человечества.

Символами Благовещения является голубой цвет, цвет покрывала Пресвятой Богородицы. А еще белые лилии и белые голуби, свидетельствующие о явлении Святого Духа и о непорочности Девы Марии.

В этот день немного расслабляется пост: можно пить вино и есть рыбу.

Что нельзя делать в Благовещении

Нельзя ничего одалживать перед Благовещением. Однако, если у вас попросят подаяние, то обязательно подайте.

В этот день запрещено подрезать деревья и работать на земле.

Не рекомендуется путешествовать, лучше провести этот день с семьей.

Не принято готовить, шить, вышивать в этот день.

В Благовещении строго запрещено заниматься физической работой или домашними делами. Считается, если пренебречь этими запретами, можно лишить себя счастья.

Автор: Виктория Козар