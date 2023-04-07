Благовіщення – велике свято, яке православні християни та греко-католики відзначатимуть 7 квітня. У народі його називають третім Стрітенням – після відзначення Стрітення і Сорока мучеників. Звідки походить це свято і що не можна робити, розповість 24 Канал.

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Походження свята

Слово "Благовіщення" означає добру і благу звістку. Як свідчить Євангеліє від Луки, Марія у віці 14 років мала вийти заміж за тесляра з Назарету Йосипа. На шостий місяць після зачаття архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії в Назареті та повідомив її, що скоро вона стане Матір'ю Божого Сина. Діва Марія відповіла: "Раба Господня; нехай буде Мені за словом твоїм".

Символами Благовіщення є блакитний колір, який є кольором покривала Пресвятої Богородиці. А ще білі лілії й голуби, які свідчать про явлення Святого Духа і про непорочність Діви Марії.

У цей день трохи послаблюється піст: можна пити вино і їсти рибу.

Що не можна робити у Благовіщення

Не можна нічого позичати перед Благовіщенням. Однак, якщо у вас попросять милостиню, то обов'язково подайте.

У цей великий день заборонено підрізати дерева і працювати на землі.

Не рекомендується подорожувати, краще провести цей день з сім'єю.

Не заведено готувати, шити, вишивати у цей день.

У Благовіщення суворо заборонено займатися фізичною роботою чи хатніми справами. Вважається, якщо знехтувати цими заборонами, можна позбавити себе щастя.

Автор: Вікторія Козар