Великдень у 2023 році в римо-католики святкуватимуть 9 квітня, а православні та греко-католики – 15 квітня. Тому піст в християн західного обряду триває від 20 лютого по 8 квітня, а для східного відповідно – з 27 лютого по 15 квітня, пише 24 Канал.

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Чому християни святкують Великдень в різні дні

Традиційно католицька та православні церкви для обчислення дати святкування Великодня користуються різними календарями. Римо-католики послуговуються григоріанським календарем, а православні та греко-католики – юліанським.

Григоріанський календар є новішим та був затверджений ще у 1582 році Папою Римським Григорієм XIII. Календар вважається зручнішим, оскільки більш точно передає тривалість року. Натомість юліанський календар запровадили ще за часів правління римського полководця Юлія Цезаря. Тому сьогодні він є давнішим варіантом літочислення.



Коли святкують Великдень у 2023 році / Фото Pinterest

Підкреслимо, що цього року українська греко-католицька церква вирішила перейти на григоріанський календар. Однак офіційний перехід відбудеться 1 вересня. Тому Великдень у 2023 році греко-католики святкуватимуть за старим стилем.

Як визначають дату Великодня

Щорічно дата Великодня випадає в інший день. Це пояснюється тим, що церква не знає точної дати воскресіння Ісуса Христа. Однак відомо, що це відбулося у неділю, після єврейського свята Песах, дня що позначає вихід юдеїв з єгипетського рабства. Песах святкують в період весняного повного місяця.

Тому для визначення дати Великодня церква використовує спеціальну систему розрахунку, яка має назву пасхалії. Під час обчислення дати свята узгоджують сонячний та місячні календарі, слідкуючи за днем, коли відбулося весняне рівнодення.



Великдень 2023: коли святкувати / Фото Pinterest