Пасху в 2023 году в римско-католики будут праздновать 9 апреля, а православные и греко-католики – 15 апреля. Поэтому пост у христиан западного обряда длится с 20 февраля по 8 апреля, а для восточного соответственно – с 27 февраля по 15 апреля, пишет 24 Канал.

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Почему христиане празднуют Пасху в разные дни

Традиционно католическая и православные церкви для исчисления даты празднования Пасхи пользуются разными календарями. Римско-католики пользуются григорианским календарем, а православные и греко-католики – юлианским.

Григорианский календарь новее и был утвержден еще в 1582 году Папой Римским Григорием XIII. Календарь считается в полной мере удобным, поскольку более точно передает продолжительность года. Юлианский же календарь ввели еще во времена правления римского полководца Юлия Цезаря. Поэтому сегодня он является более древним вариантом летоисчисление.



Когда празднуют Пасху в 2023 году / Фото Pinterest

Подчеркнем, что в этом году украинская греко-католическая церковь решила перейти на григорианский календарь. Однако официальный переход состоится 1 сентября. Поэтому Пасху в 2023 году греко-католики будут праздновать по старому стилю.

Как определяют дату Пасхи

Ежегодно дата Пасхи выпадает на другой день. Это объясняется тем, что церковь не знает точной даты воскресения Иисуса Христа. Однако известно, что это произошло в воскресенье, после еврейского праздника Песах, который обозначает выход иудеев из египетского рабства. Песах празднуют в период весенней полной луны.

Поэтому для определения даты Пасхи церковь использует специальную систему расчета под названием пасхалии. При исчислении даты праздника согласовывают солнечный и лунные календари, следя за днем, когда произошло весеннее равноденствие.



Пасха 2023: когда праздновать / Фото Pinterest