Великий пост всегда длится семь недель и заканчивается в канун Пасхи. Период поста – прекрасная возможность переосмыслить подлинные ценности своей жизни и построить крепкие отношения с Богом, отмечает 24 Канал.

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Когда начинается Великий пост 2023

Дата Великого поста переменна и зависит от даты Пасхи. В православных и греко-католических церквях Великий пост в 2023 году начнется 27 февраля и завершится 15 апреля в канун Пасхи.

Пост длится 48 дней:

Первый понедельник называется Чистым понедельником, а всю первую неделю – Чистой седмицей.

Вторая неделя называется Второй седмицей.

Третью и четвертую неделю поста называются Крестопоклонными.

Пятая неделя называется Похвальной седмицей.

Шестая неделя называется Вербным воскресеньем.

Суббота в Вербное воскресенье называется Лазаревой.

Великий пост 2023 – когда начинается и важные правила соблюдения / Фото Canva

Правила соблюдения Великого поста

Церковь отмечает, что пост – это не только соблюдение ограничений в пище. В эти дни христиане должны проводить много времени в молитвах, размышлениях о своей жизни. Надо покаяться в своих грехах и простить ближних.

Также каждый человек может самостоятельно определить, что вредит его сердцу и его личности и отказаться от этого во время поста. Например, это может быть отказ от чрезмерного потребления информации или вообще отказ от использования социальных сетей.

Во время Великого поста нельзя устраивать вечеринки или шумные гуляния, иметь интимную близость, употреблять бранные и оскорбительные слова и проводить свадьбу.

Когда начинается Великий пост – что нельзя есть и как его соблюдать / Фото из открытых источников

Что касается еды, то во время поста запрещено употреблять продукты животного происхождения: говядину, рыбу и морепродукты (кроме Вербного воскресенья), молоко и молочные продукты. Также нельзя употреблять алкоголь и еду с добавлением масла (кроме вторника и четверга). В понедельник, среду и пятницу нельзя есть термически обработанные продукты – разрешаются только сырые овощи и фрукты, орехи и хлеб (сухоедение). А в первой и последней неделе можно есть только необработанную пищу.

Заметим, что не соблюдать Великий пост могут дети, беременные женщины и кормящие матери, те, кто имеют тяжелые и хронические заболевания и пожилые люди со слабым здоровьем.