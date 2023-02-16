Стильные и оригинальные органайзеры для украшений можно не только приобрести, но и сделать своими руками – за короткое время и без особых жертв и трат. Смотрите лучшие идеи в подборке 24 Канала.
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Органайзер из картонной коробки
Если у вас осталась коробка после доставки или из-под обуви, ее можно использовать с пользой. В нескольких местах прорези и вставить туда трубочки для напитков. Коробку можно оставлять как открытой, так и закрывать ее – по вкусу. Органайзер можно стилизовать и украсить.
Идеи для органайзера / Фото из пинтереста
Плетеное панно
Для такого органайзера необходима деревянная рамка и нить любимого цвета. Нить нужно переплести в хаотическом стиле – на нее будет удобно вешать серьги, браслеты и другие украшения.
Идеи для органайзера / Фото из пинтереста
Органайзер-дерево
Стильное "дерево" можно сделать только с помощью тонкой проволоки. С него следует сначала свернуть ствол, а из него более тонкие веточки, на которых и будет висеть ваша бижутерия.
Идеи для органайзера / Фото из пинтереста
Ящик для кольца
Этот органайзер наиболее удобен для кольца и мелких украшений. Для него нужно обмотать карандаши или ручки мягкой тканью и заполнить тем самым деревянную или любую другую рамку или коробку. Такой ящик будет выглядеть не меньше органайзеров в ювелирных магазинах.
Идеи для органайзера / Фото из пинтереста
Нестандартные картины
Еще одна уникальная идея, для которой подойдет рамка. Ее нужно заполнить тканью, на которую и будете вешать украшения. Картина даже может стать дополнением к интерьеру, если украшения будут в одном интересном стиле.
Идеи для органайзера / Фото из пинтереста
Органайзер из вешалки
Нестандартная идея – использовать вешалку для украшений. Ее можно дополнить крючками – так ничего не запутается, а по желанию все можно спрятать в шкаф.
Идеи для органайзера / Фото из пинтереста
Органайзер-полочки
Композиция из полочек – еще одно интересное дополнение к интерьеру. Она подойдет для тех девушек, у которых много украшений и их некуда складывать. К тому же так удобно выбирать украшения под образ каждый день и иметь их перед глазами. Такой органайзер можно сделать из ключницы.
Идеи для органайзера / Фото из пинтереста
Органайзер для подвесок
Чтобы хранить подвески, цепочки и избежать запутывания – можно использовать продолговатые баночки с пробками. В них можно задеть крючки, а внутрь поместить украшения. Они будут изюминками в интерьере.
Идеи для органайзера / Фото из пинтереста