Слово "Благовіщення" означає добру, благу звістку. У цей день вся Україна молиться до Матері Божої, просить у неї мирного неба, перемоги для всього нашого народу, миру для країни та здоров'я нашим захисникам. 24 Канал підготував добірку красивих привітань, які варто надіслати рідним у цей світлий весняний день.

До теми Благовіщення Пресвятої Богородиці: історія свята та суворі заборони цього дня

Картинки-привітання з Благовіщенням 2023



Картинки-привітання з Благовіщенням 2023 / Фото Pinterest



Картинки з Благовіщенням 2023 / Фото Pinterest



Листівки з Благовіщенням 2023 / Фото Pinterest



Привітання з Благовіщенням / Фото Pinterest



Привітання з Благовіщенням у картинках / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Благовіщенням / Фото Pinterest



Привітання з Благовіщенням у картинках / Фото Pinterest