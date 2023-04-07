Слово "Благовіщення" означає добру, благу звістку. У цей день вся Україна молиться до Матері Божої, просить у неї мирного неба, перемоги для всього нашого народу, миру для країни та здоров'я нашим захисникам. 24 Канал підготував добірку красивих привітань, які варто надіслати рідним у цей світлий весняний день.
До теми Благовіщення Пресвятої Богородиці: історія свята та суворі заборони цього дня
Картинки-привітання з Благовіщенням 2023
Картинки-привітання з Благовіщенням 2023 / Фото Pinterest
Картинки з Благовіщенням 2023 / Фото Pinterest
Листівки з Благовіщенням 2023 / Фото Pinterest
Привітання з Благовіщенням / Фото Pinterest
Привітання з Благовіщенням у картинках / Фото Pinterest
Картинки-привітання з Благовіщенням / Фото Pinterest
Привітання з Благовіщенням у картинках / Фото Pinterest