У перелік імен, які подобаються жінкам, потрапили Володимир, Максим, Дмитро та Богдан. Про їхнє походження та значення розкаже LifeStyle 24.

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Список чоловічих імен, які приваблюють жінок

Володимир

Слов'янське ім'я Володимир прийшло до нас ще з часів Київської Русі. Воно утворилося з двох слів: "володіти" та "мир" і має значення "велика влада" або велика сила". Чоловіки з таким іменем приваблюють жінок своєю відповідальністю та рішучістю, адже вони готові на серйозні вчинки.

Максим

З латинської мови ім'я Максим перекладається як "найвеличніший" та "найбільший". Українські батьки часто обирають його для своїх дітей. Власники цього імені мають чудове почуття гумору, яке подобається дівчатам. Вони не поспішають вступати у серйозні стосунки, тому зазвичай одружуються пізно.

Власники цих імен подобаються жінкам / Фото Canva

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Дмитро

Ім'я Дмитро має давньогрецьке походження та пов'язане з богинею землі й родючості Деметрою, тому трактується як "той, хто належить Деметрі". Також є версія, що означає "хлібороб". Такі хлопці у стосунках віддають перевагу вчинкам, а не словам. Однак вони шукають особливих жінок.

Богдан

Ім'я Богдан – слов'янське та вважається одним із найпопулярніших в Україні. Воно дуже шанується церквою та має значення "Богом даний". Чоловіки, яким належить це ім'я, завжди ставлять сім'ю на перше місце. Вони розділяють домашні обов'язки з жінкою, щоб у неї було якомога менше роботи.