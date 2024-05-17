В перечень имен, которые нравятся женщинам, попали Владимир, Максим, Дмитрий и Богдан. Об их происхождении и значении расскажет LifeStyle 24.

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Список мужских имен, которые привлекают женщин

Владимир

Славянское имя Владимир пришло к нам еще со времен Киевской Руси. Оно образовалось из двух слов: "владеть" и "мир" и имеет значение "большая власть" или большая сила". Мужчины с таким именем привлекают женщин своей ответственностью и решительностью, ведь они готовы на серьезные поступки.

Максим

С латинского языка имя Максим переводится как "величайший" и "самый большой". Украинские родители часто выбирают его для своих детей. Владельцы этого имени имеют отличное чувство юмора, которое нравится девушкам. Они не спешат вступать в серьезные отношения, поэтому обычно женятся поздно.

Владельцы этих имен нравятся женщинам / Фото Canva

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Дмитрий

Имя Дмитрий имеет древнегреческое происхождение и связано с богиней земли и плодородия Деметрой, поэтому трактуется как "тот, кто принадлежит Деметре". Также есть версия, что означает "земледелец". Такие парни в отношениях отдают предпочтение поступкам, а не словам. Однако они ищут особенных женщин.

Богдан

Имя Богдан – славянское и считается одним из самых популярных в Украине. Оно очень почитается церковью и имеет значение "Богом данный". Мужчины, которым принадлежит это имя, всегда ставят семью на первое место. Они разделяют домашние обязанности с женщиной, чтобы у нее было как можно меньше работы.