Если вы вскоре ждете сына, то уже стоит подумать над именем. О нескольких замечательных вариантах, их происхождение и значение расскажет LifeStyle 24.

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Подборка красивых мужских имен

Матвей

Имя Матвей имеет древнееврейские корни и означает "Божий человек", "дарованный Богом". Оно очень почитается среди христиан, ведь раньше так назывался один из двенадцати апостолов Иисуса Христа и евангелист.

Мальчики, которым дают это имя, не любят споров и ссор, поэтому всегда стараются решать проблемы мирным путем. Они – довольно закрытые, обычно не подпускают к себе много людей.

Любомир

Славянское имя Любомир состоит из двух частей: "люб" ("любимый") и "мир", поэтому трактуется как "милый миру". Один из его самых известных владельцев – Любомир Гузар, бывший глава УГКЦ.

Такие мужчины – скромные и не слишком эмоциональные. Их сложно разозлить, поскольку всегда стараются держать себя в руках и контролировать ситуацию.

Как назвать сына / Фото Canva

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Тимофей

Имя Тимофей имеет древнегреческое происхождение и переводится как "тот, кто почитает Бога". Оно принадлежало одному из апостолов от семидесяти, который был учеником апостола Павла и первым епископом Эфесским.

Тимофей – хороший друг, который никогда не бросит в беде. Он умеет выслушать, посочувствовать и дать совет, когда это нужно. Притягивает к себе положительных людей, ведь сразу замечает плохие черты характера.

Святослав

Имя Святослав – старославянское. Оно образовалось из двух слов: "святой" и "слава", поэтому имеет значение – "священная слава". В давние времена так назывались известные люди. Например, был великий князь киевский Святослав Игоревич.

Владельцы этого имени всегда стремятся достигать лучших результатов, поэтому они очень настойчивые и целеустремленные. Не любят стоять на месте, стараются постоянно пробовать что-то новое и экспериментировать.