Якщо ви незабаром чекаєте на сина, то вже варто подумати над іменем. Про декілька чудових варіантів, їхнє походження та значення розкаже LifeStyle 24.

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Добірка гарних чоловічих імен

Матвій

Ім'я Матвій має давньоєврейське коріння та означає "Божа людина", "дарований Богом". Воно дуже шанується серед християн, адже раніше так називався один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа та євангеліст.

Хлопчики, яким дають це ім'я, не люблять суперечок та сварок, тому завжди намагаються розв'язувати проблеми мирним шляхом. Вони – доволі закриті, зазвичай не підпускають до себе багато людей.

Любомир

Слов'янське ім'я Любомир складається з двох частин: "люб" ("любий", "улюблений") та "світ", тому трактується як "любий світу". Один із його найвідоміших власників – Любомир Гузар, колишній глава УГКЦ.

Такі чоловіки – скромні та не надто емоційні. Їх складно розізлити, оскільки завжди стараються тримати себе в руках та контролювати ситуацію.

Як назвати сина / Фото Canva

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Тимофій

Ім'я Тимофій має давньогрецьке походження та перекладається як "той, хто шанує Бога". Воно належало одному з апостолів від сімдесяти, який був учнем апостола Павла та першим єпископом Ефеським.

Тимофій – хороший друг, який ніколи не кине у біді. Він вміє вислухати, поспівчувати та дати пораду, коли це потрібно. Притягує до себе позитивних людей, адже одразу помічає погані риси характеру.

Святослав

Ім'я Святослав – старослов'янське. Воно утворилося з двох слів: "святий" і "слава", тому має значення – "священна слава". У давні часи так називалися відомі люди. Наприклад, був великий князь київський Святослав Ігорович.

Власники цього імені завжди прагнуть досягати найкращих результатів, тому вони є дуже наполегливими та цілеспрямованими. Не люблять стояти на місці, стараються постійно пробувати щось нове та експериментувати.