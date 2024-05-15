Майбутнім батькам треба звернути увагу на атмосферні імена. А от які варіанти варто відкинути, адже вони вже втратили свою популярність, – у матеріалі.

До слова Як назвати донечку у 2024 році: 4 імені, які сподобаються батькам

Як не варто називати дитину у 2024 році

Багато імен, якими раніше батьки часто називали своїх дітей, стрімко покидають топові місця. Однак директорка з маркетингу BabyCentre Фей Мінго каже, що ви можете так назвати своїх синів чи доньок, якщо хочете, щоб вони були унікальними. Можливо, ім'я вашої дитини буде єдиним у класі чи садку.

Чоловічі імена, які можуть зникнути у 2024 році: Кіану, Райдер, Лерой, Юнес, Айдан, Гріфф, Боуен, Бруно, Джеймсон, Мойсей, Нельсон, Престон, Тигр, Бадді, Ганзе, Луїджі, Матіас, Міллер, Раффі, Роско.

Можна помітити, що у списку навіть є імена, які належать популярним людям. Річ у тім, що батьки не хочуть, щоб їхніх синів та доньок порівнювали з зірками. Втрачають свою популярність й варіанти, які досить незвично звучать.

Жіночі імена, які можуть зникнути у 2024 році: Фло, Майра, Вів'єн, Захраа, Алісія, Деема, Кіра, Латіфа, Ніхіра, Пеггі, Тіанна, Аніта, Бейлі, Еліза, Індіана, Рене, Сайра, Дрю, Мейсі, Медді.

Ознайомтеся з нашою добіркою, щоб більше знати про антитренди імен 2024. Це згодиться для батьків, які вже незабаром чекають на малюка.