Принц Вільям велику кількість свого часу присвячує роботою над екологічним становищем на планеті. А надихає його робити свою справу відповідально його семирічний син, принц Джордж.

Принц Вільям активно займається різними проєктами щодо збереження довкілля. Зокрема, 5 жовтня на британському телебаченні він представить фільм "Планета для нас всіх". Про це повідомляє видання People.

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Там він розповів і про те, що займатися цією справою його неабияк надихає семирічний принц Джордж. Герцог хотів би розповісти йому, що робить заради того, щоб врятувати планету.

Я справді хочу бути впевненим в тому, що через 20 років принц Джордж не запитає мене "Ти випередив час?". Бо якщо він так зробить, це означатиме, що ми запізнилися,

– зізнався принц Вільям.

Він також додав, що місія допомагати планеті стала для нього ще більш особистою, коли в нього народились діти. Принц Вільям виховує також дворічного принца Луї та п'ятирічну принцесу Шарлотту. Він розповів, що завжди відчував особливий зв'язок з природою, а тепер хотів би розділити його разом зі своїми дітьми.

"Я вважаю своїм обов'язком та нашою колективною відповідальністю залишити планету в більш сильному стані для наших майбутніх поколінь", – заявив герцог Кембриджський.

Нагадаємо, що нещодавно принц Вільям та Кейт Міддлтон організували зустріч з вченим-натуралістом та дослідником Девідом Аттенборо для своїх дітей. Але також там герцог та вчений разом переглянули фільм "Девід Аттенборо: Життя на нашій планеті", так само присвячений екології.