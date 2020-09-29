Принц Уильям большое количество своего времени посвящает работе над экологическим положением на планете. А вдохновляет его делать свое дело его семилетний сын, принц Джордж.

Принц Уильям активно занимается различными проектами по сохранению окружающей среды. В частности, 5 октября на британском телевидении он представит фильм "Планета для нас всех". Об этом сообщает издание People.

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Там он рассказал и о том, что заниматься этим делом его изрядно вдохновляет семилетний принц Джордж. Герцог хотел бы рассказать ему, что делает ради того, чтобы спасти планету.

Я действительно хочу быть уверенным в том, что через 20 лет принц Джордж не спросит меня "ты опередил время?". Потому что если он так сделает, это будет означать, что мы опоздали,

– признался принц Уильям.

Он также добавил, что миссия помогать планете стала для него еще более личной, когда у него родились дети. Принц Уильям воспитывает также двухлетнего принца Луи и пятилетнюю принцессу Шарлотту. Он рассказал, что всегда чувствовал особую связь с природой, а теперь хотел бы разделить ее вместе со своими детьми.

"Я считаю своим долгом и нашей коллективной ответственностью оставить планету в более сильном состоянии для наших будущих поколений", – заявил герцог Кембриджский.

Напомним, что недавно принц Уильям и Кейт Миддлтон организовали встречу с ученым-натуралистом и исследователем Дэвидом Аттенборо для своих детей. Но также там герцог и ученый вместе посмотрели фильм "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете", также посвященный экологии.