Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили сделать своим детям сюрприз. Они пригласили на встречу телеведущего Дэвида Аттенборо, которого очень любят маленькие принц Джордж, Луи и принцесса Шарлотта.

Фотографии со встречи детей и известного ведущего-натуралиста опубликовали на официальной странице герцога и герцогини в инстаграме. На них заметно, какие радостные маленькие принцы и принцесса .

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Фото были сделаны около недели назад в садах Кенсингтонского дворца после того, как принц Уильям и Дэвид Аттенборо совместно посмотрели фильм ведущего "Жизнь на нашей планете".

В публикации также говорится, что герцог и натуралист часто поддерживают друг друга из-за похожести во взглядах и решения вопросов, касающихся экологического положения нашей планеты.

Фотографии королевской семьи и Дэвида Аттенборо

На фотографиях изображены 6-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи. Они с восхищением смотрят на своего кумира. Также Дэвид Аттенборо подарил принцу Джорджу зуб акулы. Его он нашел в 1960-х годах во время своего путешествия на Мальту.

Кейт Миддлтон предстала на встрече в лаконичном синем платье и темно-синих туфлях-лодочках. В легком сером платье с принтом позировала и принцесса Шарлотта. А принцы были одеты в брюки темных тонов и голубые рубашки.

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