Принц Вільям та Кейт Міддлтон вирішили зробити своїм дітям сюрприз. Вони запросили на зустріч телеведучого Девіда Аттенборо, якого дуже люблять маленькі принц Джордж, Луї та принцеса Шарлотта.

Світлини з зустрічі дітей та відомого ведучого-натураліста опублікували на офіційній сторінці герцога та герцогині в інстаграмі. На них помітно, які радісні маленькі принци та принцеса .

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Фото були зроблені близько тижня тому в садах Кенсінгтонського палацу після того, як принц Вільям та Девід Аттенборо спільно переглянули фільм ведучого "Життя на нашій планеті".

Під дописом також зазначено, що герцог та натураліст часто підтримують один одного через спільність в поглядах та вирішення питань, що стосуються екологічного становища нашої планети.

Фотографії королівської сім'ї та Девіда Аттенборо

На світлинах зображені 6-річний принц Джордж, 5-річна принцеса Шарлотта та 2-річний принц Луї. Вони з захопленням дивляться на свого кумира. Також Девід Аттенборо подарував принцу Джорджу зуб акули. Його він знайшов у 1960-х роках під час своєї подорожі до Мальти.

Кейт Міддлтон постала на зустрічі у лаконічній синій сукні та темно-синіх туфлях-човниках. У легкій сірій сукні з принтом позувала й принцеса Шарлотта. А принци були вдягнені в штани темних тонів та блакитні сорочки.

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