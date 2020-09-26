Букінгемський палац нещодавно опублікував річний фінансовий звіт. Там повідомлено, яка сума витрачена принцом Гаррі та Меган Маркл на перельоти.

Офіційно фінансово незалежні принц Гаррі та Меган Маркл витратили найбільше грошей з королівської скарбниці. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Минулого року Меган та Гаррі вирушили в тур по Африці. У звітах, на які посилаються видання, зазначено, що тоді подружжя витратило 245 643 фунтів стерлінгів. Ця сума витрачена на регулярні рейси та приватний літак для пари та їхнього оточення. Однак також ця подія була одною з найбільш визначних для королівської родини.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Reuters

Порівняно з іншими членами сім'ї, Меган Маркл та принц Гаррі витратили найбільше. На другому місці в цьому списку – принц Чарльз. 2019 року він літав до Оману на два дні й витратив 210 тисяч фунтів стерлінгів з британського бюджету.

Найменше витрат у Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Вони витратили 117 тисяч фунтів стерлінгів на політ до Пакистану.

Загальний рахунок королівської родини на різноманітні перельоти для британських платників податків обійшовся в 5,3 мільйона фунтів стерлінгів.