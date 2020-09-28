Звезда телепрограмм о природе Дэвид Аттенборо в возрасте 94 лет впервые зарегистрировался в сети Instagram. Только за 4 часа и 44 минуты после регистрации (25 сентября) на него подписались миллион пользователей. Мужчина побил рекорд знаменитой актрисы Дженнифер Энистон, которая в первые 5 часов и 16 минут смогла добиться отметки в миллион фолловеров.

Сейчас 94-летний телеведущий попал в Книгу рекордов Гиннеса, собрав миллионную "армию" полконниковвсего за 4 часа. На сегодня, на его инстаграм-аккаунт подписаны 4,5 миллионов пользователей и опубликовано 4 сообщения. Об этом сообщают в BBC.

Напомним Дженнифер Энистон превзошла принца Гарри и Меган Маркл и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Первая его публикация в сети посвящена знакомству Дэвида с публикой:

"Привет, Instagram. Дэвид Аттенборо всю жизнь путешествовал, исследуя дикие места нашей планеты и документируя живой мир во всем его разнообразии. Он также был свидетелем причиненного вреда. Спасение нашей планеты - теперь проблема коммуникации. Мы знаем, что делать, нам просто нужна свобода действий. Вот почему мы хотим поделиться этим сообщением в Instagram. Потому что есть надежда, и вместе мы можем вдохновить на перемены. Социальные сети - не обычная среда обитания Дэвида, и хотя он записывал видеосообщения для инстаграма, мы помогаем ему вести этот аккаунт. Если вам интересно, "мы" – это Джонни и Колин, и мы работали с Дэвидом над "Жизнью на нашей планете". Итак, кроме сообщений он записал специально для этой учетной записи, мы также разместим несколько эксклюзивных клипов и контент с закулисья. Будьте на связи", – говорится в заметке.

Стоит добавить, что большую популярность в последнее время мужчина получил после выпуска книги и съемок документального фильма на платформе Netflix под названием "Жизнь на нашей планете" (A Life on our Planet), о котором упоминалось в заметке. В новом фильме знаменитый натуралист рассказывает о своей карьере и между этим приводит мнения о состоянии окружающей среды и биоразнообразия на планете. В частности, этот фильм Дэвид Аттенборо смог представить на дворе Кенсингтонского дворца принцу Уильяму. Показ состоялся на улице, где мужчины вместе наблюдали за кинолентой.

Перед этим с телеведущим встречалась и жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон – и трое их детей.

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Стоит добавить, что 94-летний мужчина является близким другом королевской семьи – даже сама Елизавета II часто смотрит его программы и фильмы и часто приглашает для участия в различных социальных проектах. Вероятно, недавняя встреча герцогов Кембриджских и Дэвида Аттенборо, которая состоялась 27 сентября, добавила еще большую популярность аккаунту ведущего. К слову, мужчина имеет немало наград от королевской семьи: он является Командором ордена Британской империи (1974), Командором Королевского Викторианского ордена (1991), имеет Орден Кавалеров Почёта (1996) и орден Заслуг (2005). В 1985 году также был посвящен в рыцари.