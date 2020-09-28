Зірка телепрограм про природу Девід Аттенборо у віці 94 років вперше зареєструвався в мережі Instagram. Лише за 4 години і 44 хвилини після реєстрації (25 вересня) на нього підписались мільйон користувачів. Чоловік побив рекорд знаменитої актриси Дженніфер Еністон, яка у перші 5 годин і 16 хвилин змогла добитись позначки у мільйон прихильників.

Наразі 94-річний телеведучий потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, зібравши мільйонну "армію" прихильників всього за 4 години. Станом на сьогодні, на його інстаграм-акаунт підписані 4,5 мільйонів користувачів і опубліковано 4 дописи. Про це повідомляють у BBC.

Нагадаємо Дженніфер Еністон перевершила принца Гаррі і Меган Маркл і потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Перша його публікація в мережі присвячена знайомству Девіда з публікою:

"Привіт, Instagram. Девід Аттенборо все життя подорожував, досліджуючи дикі місця нашої планети і документуючи живий світ у всій його різноманітності. Він також був свідком заподіяної шкоди. Порятунок нашої планети – тепер проблема комунікації. Ми знаємо, що робити, нам просто потрібна свобода дій. Ось чому ми хочемо поділитися цим повідомленням в Instagram. Тому що є надія, і разом ми можемо надихнути на зміни. Соціальні мережі – не звичайне середовище перебування Девіда, і хоча він записував відеоповідомлення для інстаграму, ми допомагаємо йому вести цей акаунт. Якщо вам цікаво, "ми" – це Джонні і Колін, і ми працювали з Девідом над "Життям на нашій планеті". Отже, крім повідомлень, які він записав спеціально для цього облікового запису, ми також розмістимо кілька ексклюзивних кліпів і контент із залаштунків. Будьте на зв'язку", – йдеться в дописі.

Варто додати, що велику популярність останнім часом чоловік отримав після випуску книги і зйомок документального фільму на платформі Netflix під назвою "Життя на нашій планеті" (A Life on our Planet), про який згадувалось в дописі. У новому фільмі знаменитий натураліст розповідає про свою кар'єру та поміж цим наводить думки про стан навколишнього середовища і біорізноманіття на планеті. Зокрема, цей фільм Девід Аттенборо зміг презентувати на подвір'ї Кенсингтонського палацу принцу Вільяму. Показ відбувся на вулиці, де чоловіки разом спостерігали за кінострічкою.

Перед цим із телеведучим зустрічалась і дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон – і троє їхніх дітей.

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Варто додати, що 94-річний чоловік є близьким другом королівської сім'ї – навіть сама Єлизавета II часто дивиться його програми та фільми і часто запрошує для участі у різних соціальних проєктах.Ймовірно, нещодавня зустріч герцогів Кембриджських та Девіда Аттенборо, що відбулась 27 вересня, додала ще більшої популярності акаунту ведучого. До слова, чоловік має чимало нагород від королівської сім'ї: він є Командором ордену Британської імперії (1974), Командором Королівського Вікторіанського ордену (1991), має Орден Кавалерів Пошани (1996) та Орден Заслуг (2005). У 1985 році також був посвячений у лицарі.