53-річна оскароносна акторка не перестає вражати фанів бездоганною фігурою. Зірка і цього разу не змогла не похизуватися тендітною талією та спокусливими формами.

Геллі Беррі опублікувала чергове провокаційне фото на своїй сторінці в інстаграмі. Голлівудська акторка, що ретельно слідкує за своїм тілом, нечасто публікує такі світлини. Однак вона ніколи не соромиться свого тіла.

Читайте також Белла Хадід стала зіркою реклами Burberry: провокативне фото топлес

Перед об'єктивом Геллі постала топлес. Хоч вона прикрила груди руками, однаково було помітно її спокусливий бюст. Також зірка одягнула білі штани, які підкреслили її тонку талію.

Акторка відвернула обличчя від камери, тим самим прикривши хвилястим волоссям плечі й розбурхавши уяву фанів. І позувала в позі лотоса, продемонструвавши вмиротвореність.

Любов до себе ніколи не буває егоїстичною,

– підписала фото Геллі Беррі.

Шанувальники засипали акторку компліментами: "Це прекрасно", "Я просто обожнюю її", "Бездоганно та чаруюче", "Люблю це фото і тебе", "Ти просто ікона", – написали в коментарях фани.



Геллі Беррі позувала топлес / Instagram / @halleberry