53-летняя оскароносная актриса не перестает поражать фанов безупречной фигурой. Звезда и на этот раз не смогла не похвастаться хрупкой талией и соблазнительными формами.

Холли Берри опубликовала очередное провокационное фото на своей странице в инстаграме. Голливудская актриса, которая тщательно следит за своим телом, нечасто публикует такие фотографии. Однако она никогда не стесняется своего тела.

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Перед объективом Холли предстала топлес. Хоть она прикрыла грудь руками, все равно был заметен ее соблазнительный бюст. Также звезда надела белые брюки, которые подчеркнули ее тонкую талию.

Актриса отвернула лицо от камеры, тем самым прикрыв волнистыми волосами плечи и взбудоражив воображение фанов. И позировала в позе лотоса, продемонстрировав умиротворенность.

Любовь к себе никогда не бывает эгоистичной,

– подписала фото Холли Берри.

Поклонники засыпали актрису комплиментами: "Это прекрасно", "Я просто обожаю ее", "Безупречная и чарующая", "Люблю это фото и тебя", "Ты просто икона", – написали в комментариях фаны.



Холли Берри позировала топлес / Instagram / @halleberry